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Гроші

В Україні почали активно знижуватись ціни на соняшник: що буде з цінами на олію

13:42 4 лютого 2025
Ціни на олію не впали, фото з відкритих джерел

На тлі постійного здорожчання продуктів харчування з'явились і приємні новини для покупців: кількатижневе зростання цін на ринку соняшнику змінилося різким падінням.

Причина — зниження цін на зовнішньому ринку соняшникової олії, пише АПК-Інформ.

За останній тиждень вартість соняшника знизилася на 500−600 гривень за тонну, і тенденція до падіння триває.

Водночас аграрії не поспішають продавати запаси, сподіваючись на покращення ситуації. Через це олійні заводи не можуть забезпечити себе достатньою кількістю сировини та змушені зупиняти виробництво. Тому різкого зниження цін на олію у супермаркетах поки що доведеться зачекати.

Останні ціни на ринку:
- Соняшник (46% олійності, на суху) — 520−530 доларів за тонну (DAP Україна, завод).

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- Олія — 1010−1080 доларів за тонну (DAP Україна, Одеса).

Оператори ринку відзначали, що за час зростання цін від початку січня вдалося сформувати деякі запаси олійної сировини, однак, вони все одно залишаються недостатніми. Частина переробних підприємств через труднощі з запасами все ще простоює, інша частина або недостатньо завантажена, або працює із соєю.

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Нагадаємо, що згідно з прогнозом провідного аналітика ІНФАГРО Максима Фастєєва, навесні можна очікувати і здешевлення молочної продукції. За його словами, перспективи у галузі зараз кращі, ніж прогнозувалося у серпні-вересні 2024 року.

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