Триває тиждень, який обіцяє приємні сюрпризи народженим під п’яти зодіакальними сузір’ями. А середа, 5 лютого, має бути особливо вдалою для Дів, чия добра натура принесе їм багато щасливих моментів саме посеред тижня. Так вважають індійські астрологи, пише Главред з посиланням на індійський мережевий ресурс.



Поради Дівам та іншим знакам Зодіака на цей день читайте далі.

ВІДЕО ДНЯ

Овни

Цей день, хоч і не стане для вас найкращим, все ж принесе користь. Лише намагайтеся не надто емоційно реагувати на виклики. Імовірно, ви помітите, що оточуючі стали до вас більш вимогливими (особливо на роботі). Але не беріть надмірних зобов’язань — так недалеко до справжнього виснаження. Крім того, на емоційний стан погано вплинуть зайві витрати.

Тельці

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Сьогодні вам не доведеться надто витрачатися — знайдуться ті, хто допоможе з фінансами. Можливо, це будуть ваші рідні, які нині займатимуть більше місця у вашому житті. Також день підходить для творчості і довгострокового планування. Все, що ви намітите для себе, можна буде легко втілити в життя і вийти на новий рівень.

Близнюки

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Уникайте зайвих витрат, особливо на алкоголь і сигарети, які шкодять здоров’ю. Цим ви також погіршите матеріальне становище. День обіцяє бути досить напруженим, однак увечері ви зможете розслабитися на вечірці з друзями. Проявіть максимальну відкритість — так ваш зв’язок зміцніє і ви матимете надійний тил.

Раки

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День підходить для довгострокових інвестицій, у чому вам допоможуть кращі друзі. Для вирішення професійних питань максимально використовуйте свій багатий досвід. Поїздка, здійснена з діловою метою, виявиться вигідною — ви зможете заручитися підтримкою впливових людей.

Леви

Будьте сильними і сміливими як в особистих стосунках, так і в бізнесі. Тим більше, що ділова сторона вашого запального характеру сьогодні посилиться. Відновіть старі контакти — вони знову будуть корисними. У другій половині дня на вас чекають подорожі, та спілкування (можливо, й одночасно).

Діви

Ваша добра натура працюватиме на вас — цілком можна очікувати на повернення старих боргів. Нові кадрові пропозиції виглядають досить привабливими, але приймати поспішні рішення не варто. Краще підіть з роботи раніше, використавши додатковий час, щоб почитати книгу чи послухати улюблену музику, поки не повернуться домашні.

Терези

Не починайте довгих подорожей — зараз ви маєте приділити максимум часу рідним людям, особливо дітям. Якщо на роботі зробите все, як належить, розраховуйте на приємний бонус. А ще є можливість укласти одну або навіть декілька важливих ділових угод — партнери не встоять перед вашими аргументами.

Скорпіони

Якщо саме зараз ви розглядаєте для себе нове ділове партнерство, не поспішайте. Насамперед з’ясуйте всі можливі ризики, які у подальшому можуть надто дорого вам обійтися. Але через дрібниці нервувати не варто. Пам’ятайте, що прибуток може надійти з найнесподіваніших джерел. Ваше почуття гумору допоможе наблизити успіх вашим найбільшим надбанням.

Стрільці

Попри певне погіршення самопочуття через погодні чинники ділові переговори принесуть несподівані прибутки і забезпечать вас роботою на тривалий час. Будьте вдячні долі — допоможіть і ви комусь, хто цього потребує. Розбіжності у поглядах з близькими людьми не повинні стати причиною для сварки.

Козороги

Ви добре впоралися з роботою, виконаною напередодні, тож зараз настав час отримати винагороду. Влаштуйте для себе день релаксу, залишившись наодинці з собою. Випийте трав’яного чаю, прийміть ванну з ароматною сіллю, почитайте легку книгу, на яку давно не вистачало часу. Увечері відверто поговоріть з людиною, яку ви дуже любите — вам пора з’ясувати причини дисгармонії, яка виникла днями.

Водолії

Час подбати про своє здоров’я — виділіть для цього хоч трохи часу посеред дня. На роботі все стабільно, ваш фінансовий стан занепокоєння не викликає. Проте розкидатися грошима поки не варто, вони можуть знадобитися для великої покупки у березні. Сімейний вечір постарайтеся зробити затишним і романтичним.

Риби

Уникайте проявів негативних сторін свого характеру. Зараз найбільше вам заважає впертість, через яку ви втрачаєте добре ставлення друзів. Запросіть їх на вечірку з нагоди вашого дня народження і покажіть, якими ви є насправді. Пам’ятайте: усі ваші дії мають бути продиктовані любов’ю до ближніх та позитивним сприйняттям світу, а не жагою зиску.

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Фото Pixabay

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