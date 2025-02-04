Готуйтесь до кінця світу: в чому страшні прогнози Ванги на 2025 рік співпадають з передбаченнями Нострдамуса

Сліпа віщунка з Болгарії Баба Ванга, яка крім часу зустрічі філіпа кіркорова і Алли Пугачової передбачила ще цілу низку подій, попереджала, що в 2025 році може настати кінець світу.



Про це пише EuroNews.

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Якщо точніше, то цього року може розпочатися наше знищення — з конфлікту в Європі, який спустошить континент. Це буде поштовхом до початку подій, які зрештою призведуть до нашої загибелі.

На жаль, прогноз баби Ванги на 2025 рік збігається з прогнозом легендарного провидця Нострадамуса, який також передрікав війну в Європі цього року.

Про Вангелію Гуштерову відомо, що вона за однією з версію була сліпою з дитинства, але була здатна бачити майбутнє, а свої «здібності» вона приписувала торнадо, який залишив її сліпою. Ці здібності вперше привернули до неї увагу громадськості у розпал Другої світової війни, а такі особи, як болгарський цар Борис III та радянський лідер Леонід Брежнєв, консультувалися з нею особисто.

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Баба Ванга померла в 1996 році і з того часу стала культовою фігурою серед тих, хто вірить у віщунів, а також прихильників теорії змови.

Багато її прогнозів справдилися вже після її смерті. Так, кажуть, що баба Ванга передбачила смерть принцеси Діани, затоплення російського підводного човна «Курськ» та теракти 11 вересня. Вона навіть нібито передбачала свою смерть 11 серпня 1996 року у віці 85 років.

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Звичайно, не всі передбачення, що їй приписуються, можна підтвердити, оскільки вони засновані на оповіданнях з других рук. Скептики стверджують, що її бачення надто туманні, щоб їх можна було перевірити чи спростувати. Крім того, аналіз подій після того, як вони відбулися, дає можливість підбивати деякі прогнози. Тому експерти закликають ставитися до них критично.

Проте передбачення, які віщунка залишила на кожен рік аж до 5079-го, продовжують користуватися великим інтересом.

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Отже, як виглядають прогнози знаменитої віщунки на 2025 рік та графік загибелі нашої цивілізації:

2025 рік. Руйнівна війна в Європі

Подія, яка призведе до загибелі людства, стане невизначеним конфліктом у Європі, який знищить населення континенту.

Природні катастрофи

2025 року очікуються катастрофічні природні явища, включаючи виверження сплячих вулканів. Масштабні повені також сіятимуть хаос, а окремо Ванга згадала землетрус на західному узбережжі США. Ці події призведуть до загибелі людей та масового переселення.

Наукові прориви

Баба Ванга також передбачила, що вчені зроблять прорив у створенні вирощених у лабораторії органів, що зробить революцію у трансплантації. Крім того, вона прогнозує, що у 2025 році буде досягнуто успіхів у лікуванні раку — можливо, навіть вдасться його вилікувати.

Прогнози на майбутнє

2028 рік: освоєння Венери

Люди почнуть освоювати Венеру як джерело енергії. (Варто відзначити, що друга планета від Сонця негостинна і на ній нічого не росте).

2033: Танення крижаних шапок

Баба Ванга нібито передбачала, що полярні крижані шапки розтануть, що призведе до різкого підвищення рівня моря в усьому світі.

2043: Європа під владою мусульман

Віщунка заявила, що до 2043 року в Європі пануватиме мусульманське правління.

2076: Повернення комунізму. Комунізм пошириться у всьому світі.

2130: Перший контакт із інопланетянами



2170: Глобальна посуха

Зміна клімату продовжить спустошувати планету, і посуха перетворить на пустелю більшу частину світу.

3005: Марсіанська війна

Розпочнеться війна з цивілізацією на Марсі. Немає жодної додаткової інформації про те, хто стане загарбником, але ми готові посперечатися, що це, швидше за все, ми, а не марсіани. Земляни не найприязніший вид цивілізації, давайте дивитися фактам в очі.

3797: Кінець світу — частина I

Земля більше не зможе підтримувати життя, а отже, люди, які пережили марсіанську війну, будуть змушені покинути планету, бо вона стане непридатною для життя.

5079: Кінець світу — частина II (на цей раз по-справжньому)

Кінець усього. Грандіозний фінал. Кінець світу.

«Як вже було сказано, небагато з передбачень, що приписуються Ванге, можуть бути підтверджені, та й сама вона часто помилялася. Тож не сприймайте все це за чисту монету. Дещо вона все-таки вгадала, але також передбачила, що у році, що минув, повинна була вибухнути велика атомна електростанція і що на Землю обрушиться руйнівний сонячний шторм. А ми уникли цих катастроф. Залишається сподіватися, що й передбачення баби Ванги про кінець світу виявляться помилковими, що ми зрештою зосередимося на тому, що нас об'єднує, а не роз'єднує», — пишуть автори статті.

Раніше «ФАКТИ» писали, кому Баба Ванга обіцяла поліпшення матеріального стану всупереч природним катаклізмам у 2025 році.

Фото wikimedia.org/

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