200 гривень за пачку: коли і чому подорожчають сигарети

Ще 4 грудня Верховна Рада України ухвалила законопроєкт № 11090 про зростання акцизів на тютюнові вироби вже з 1 січня 2025 року. Наслідком цього мало стати зростання ціни пачки цигарок на 35−40 гривень, а держбюджет отримав би понад 20 млрд грн. Однак досі документ так і не набув чинності, бо його не підписав президент, і завдяки цьому українські курці поки що економлять чималі суми.

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Так, як пише РБК-Україна, з 2025 по 2028 роки акциз на сигарети буде щорічно зростати. При цьому найбільше зростання — 35,4% або до 78 євро за 1000 цигарок, трапиться в поточному році, а в 2026—2028 рр. в середньому на 5% щорічно до 90 євро.

У результаті такого зростання акцизів, середня ціна пачки сигарет у 2025-му році мала зрости до 135 гривень. Вартість пачки до 2028-го року співрозмовники РБК-Україна оцінювали, з урахуванням девальвації гривні до євро, як 155 гривень у 2026-му, 178 у 2027-му і 205 у 2028-му році.

Однак всі ці підрахунки залишаються поки що голою теорією, оскільки вже ухвалений законопроєкт № 11090, так і не підписаний президентом Володимиром Зеленським, якому його було направлено 9 грудня. За словами народного депутата України Ярослава Железняка, кожен день «простою» вже ухваленого закону коштує держбюджету щонайменше 25 млн грн акцизу.

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Тим часом Європейська Бізнес Асоціація (ЄБА) очікує підписання законопроєкту президентом України, що дасть змогу поліпшити прогнозування бізнесом своєї діяльності через ясність із податками.

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