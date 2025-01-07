«Не стирайте війська в нуль»: Бутусов про безглузду оборону Курахового



Росія значно посилила свої угрупування, які зосереджені на захопленні Курахового. Український журналіст Юрій Бутусов вважає, що подальша оборона промзони в західній частині міста не має сенсу, оскільки призведе до значних втрат серед військовослужбовців ЗСУ



«Ситуація на Курахівському напрямку потребує негайних рішень Ставки та Генштабу, я сподіваюсь, інформаційний розголос змусить діяти.

Місто Курахове фактично втрачене, наші воїни героїчно обороняють промзону на околиці Курахового, ТЕЦ, і дуже вузький клин, по якому здійснюється уся логістика під вогнем ворога для кількох бригад.

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Оборона в даних умовах невигідна для нас, тактичні переваги у ворога. Ми розмінюємось втратами з ворогом, який має загальну перевагу у силах.

Усі командири на місцях кажуть — не стирайте війська в нуль, дайте можливість поки ще є боєздатність відійти на зручний рубіж оборони, заздалегідь там розгорнутись, прикрити фланги, зменшити наші втрати та збільшити втрати ворога.

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Рішення на відхід на вигідні рубежі було б зараз повністю виправдано обстановкою. Але українське командування повторює в Кураховому модель дій в обороні Соледара, Бахмута, Авдіївки, Вугледару.

Коли ворог вже занадто глибоко вклинився, сил його відкинути нема, але військам наказують триматись до того часу, поки там є кому виконувати наказ, попри те, що співвідношення втрат з ворогом для нас невигідне.

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А потім, коли стійкі війська сточаться при обороні невигідних рубежів, знову не буде вистачати сил, які будуть обороняти вже зручні рубежі, буде відкат значно далі, ніж можна було це зробити зараз. І буде такий провал як створили в аналогічних ситуаціях на Покровську та на Великій Новосілці. Навіщо ці граблі повторювати?

Прошу Ставку та Генштаб розглянути та ухвалити відповідальне рішення по Кураховому, бо дуже багато невдоволення таким плануванням та наказами. Щоб не було нових скандалів", — написав журналіст у Facebook.

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Нагадаємо, Курахове — це стратегічний населений пункт, який фактично прикриває трасу Курахове — Запоріжжя. Це основна логістична складова Сил оборони України. Росіяни вже тривалий час намагаються встановити безпосередній контроль над цією локацією.

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