Закликала захопити Україну: зрадниця Таїсія Повалій піде під суд

В Україні судитимуть колишню народну артистку України та ексдепутатку від забороненої «Партії регіонів» Таїсію Повалій. Вона закликала захопити Україну.

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Про це повідомили в Офісі генпрокурора.



Так, прокурори Вінницької обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно народної депутатки України VII скликання від забороненої «Партії регіонів», колишньої народної артистки України за фактами колабораційної діяльності, публічних закликів до агресивної війни та виправдовування збройної агресії рф проти України.

Хоча прокурори не називали прізвище зрадниці, але за даними ЗМІ, мова йде про Таїсію Повалій.

«Обвинувачена у 2014 році виїхала до росії, нині живе у Москві та провадить там творчу й підприємницьку діяльність. У 2023 році отримала російське громадянство», — зазначили прокурори.

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Слідство встановило, що, маючи свідомі антиукраїнські ідеологічні мотиви, артистка активно виступає на підтримку очільника рф володимира путіна. Зокрема, бере участь у різноманітних політичних акціях.

«Обвинувачена охоче дає інтерв’ю пропагандистським медіа, у яких возвеличує російські воєнно-політичні ідеали та принижує українців, називаючи їх «зомбованими нацистами», — зазначили в Офісі генпрокурора.

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Крім того, за матеріалами прокуратури Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення про стягнення в дохід держави належних обвинуваченій активів:

- семи земельних ділянок у Київській області загальною площею 9,3 га;

- житлового будинку загальною площею 442 кв. м;

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- домоволодіння загальною площею 101 кв. м;

- двох транспортних засобів;

- чотирьох одиниць зброї;

- майнових прав на музику та слова до 9 творів.

Зазначимо, що у лютому минулого року СБУ повідомила про заочну підозру співачці та колишньому нардепу від «Партії регіонів» Таїсії Повалій.

Нагадаємо, Повалій є серед тих зрадників, яких президент Зеленський позбавив державних нагород за дії в інтересах держави-агресора.

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