Зірка «Володаря перснів» нарешті одружився, але таємно

Відомий актор Елайджа Вуд, який зіграв одну з головних ролей у кінострічці «Володар пенснів» (до речі, режисер фільму Пітер Джексон очолив рейтинг найоплачуваніших зірок шоу-бізнесу за версією американського журналу Forbes), офіційно одружився, проте з'ясувалося це випадково.

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Так, журналісти видання tmz.com стверджують, що Вуд узаконив відносини зі своєю давньою партнеркою Метте-Марі Конгсвед, яка народила Елайджі двох дітей — сина та дочку. Актор і його наразі вже офіційна дружина не особливо поширювалися про своє особисте життя. Відомо лише, що публічно про свій роман вони розповіли у 2018 році.

У Вуда з дружиною – двоє дітей. Фото зі сторінки "Обоза"

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В одному з підкастів актор назвав Метте-Марі своєю дружиною, хоча про укладення шлюбу він раніше нічого не повідомляв. З'ясувалося, що пара має «конфіденційне свідоцтво» про шлюб в окрузі Лос-Анджелес, дата укладання якого невідома.

А очевидці стверджують, що Елайджа і Метте-Марі одружилися перед Новим роком і що на церемонії було близько 80 їхніх друзів та родичів.

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Нагадаємо, що партнер Вуда по «Володарю перснів» Орландо Блум на початку широкомасштабного вторгнення росії в Україну допомагав біженцям і приїжджав до нашої країни як посол доброї волі UNICEF.

Фото з Instagram з фан-сторінки elijahwoodswe

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