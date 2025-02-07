Виступи, які хотілося б стерти з пам’яті: Джамала вразила зізнанням

Популярна співачка Джамала, переможниця «Євробачення-2016», яка здивувала мережу, згадала про початок своєї творчої карʼєри. На власній сторінці у соціальній мережі артистка виклала допис про п'ятнадцять років творчості з моменту виходу її першого синглу It’s me Jamala. Нагадаємо, на початку карʼєри продюсеркою Джамали була хореографка Олена Коляденко.

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«Мені 15, — поділилася Джамала. — Хоча насправді, можливо, й набагато менше. Справжнє усвідомлення того, що ти робиш, і як це робиш, приходить набагато пізніше, ніж момент, коли ти починаєш займатися справою всього свого життя (як це сталося зі мною у 2010 році з релізом першого синглу It’s me Jamala).

Звісно, були виступи, які хотілося б стерти з пам’яті, сукні, яких уже не одягала б. Але, обертаючись назад, основа основ для мене — не втрачати жаги до нового, до експериментів. Я понад усе не хотіла б намагатися стати статичною іконою чи «метром» або «легендою».

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Сьогодні, як і на початку, де б я не була, мені просто хочеться бути почутою та звучати масштабно. Важливо — аби це завжди мало свою силу та сенс".

Колеги співачки відреагували на її допис та зазначили, що для них вона все рівно номер один.

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«Вітаю, найкраща наша, твоя музика завжди надихає!» — написала Кола.

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«Джа, ти топ 1», — підтвердила Альона Альона.

«І перший альбом, кожну пісню з якого памʼятаю, якщо розбудити уві сні», — зізналися шанувальники.

Нагадаємо, Джамала увійшла до складу журі Національного відбору на «Євробачення-2025».

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