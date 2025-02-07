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Спорт

Легенда футболу знайшов собі новий іменитий клуб у 38 років: чому його вибір припав на 93-й номер (фото, відео)

14:01 7 лютого 2025
Серхіо Рамос

Чемпіон світу та дворазовий чемпіон Європи з футболу 38-річний захисник Серхіо Рамос, який завершив у 2023-му яскраву кар'єру в збірній Іспанії, на правах вільного агента підписав контракт із мексиканським «Монтерреєм», повідомляє офіційний сайт п'ятиразового чемпіона країни.

Термін угоди ексзірки «Реала» з найстарішим клубом Мексики розраховано на один рік.

До речі, у новому клубі Серхіо Рамос обрав собі 93-й номер і не випадково. Таким чином футболіст увічнив свій рятівний гол на 93-й хвилині у ворота «Атлетико» в фіналі Ліги чемпіонів 2014 року (тоді Королівський клуб в овертаймі дотиснув «матрацників» — 4:1).

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Нагадаємо, що останні пів року після виходу з «Севільї» найрезультативніший захисник в історії світового футболу (110 голів за клуби та 23 — за збірну) перебував без ігрової практики.

А до цього рекордсмен збірної Іспанії за кількістю матчів Серхіо Рамос (180 ігор) 16 років виблискував у футболці «Реала» (18 трофеїв!), після чого встиг стати дворазовим чемпіоном Франції та володарем Суперкубка країни у складі «ПСЖ».

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До речі, повний порядок у легенди футболу й на особистому фронті. У шлюбі з колишньою журналісткою Пілар Рубіо (красуня на 8 років старша за чоловіка) Серхіо Рамос виховує чотирьох синів — 9-річного Рубіо, 7-річного Марко, 5-річного Алехандро та 4-річного Максимо Адріано.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Серхіо Рамос зайнявся торгівлею заради допомоги Україні.

Фото ФК «Монтеррей»

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