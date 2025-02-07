Букмекери назвали фаворитів Нацвідбору на «Євробачення-2025»

Національний відбір на «Євробачення-2025», ведучими якого стали відомі шоумени, відбудеться вже восьмого лютого. Саме тоді стане відоме, хто буде представляти Україну на міжнародному пісенному конкурсі, який у цьому році пройде у місті Базель (Швейцарія). Нагадаємо у відборі візьмуть участь десять виконавців, чию долю вирішать глядачі та журі, до складу якого увійшли Джамала, Сергій Танчинець та Катерина Павленко.

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Букмекери вже визначили лідерів Нацвідбору. Серед фаворитів — гурт Ziferblat, співачки Маша Кондратенко та Fiїnka. Втретє потрапити на «Євробачення» буде намагатися і популярний співак KHAYAT. Музичною продюсеркою цьогорічного відбору стала Тіна Кароль. А креативним продюсером популярний кліпмейкер Герман Нєнов.

За словами організаторів, Нацвідбір буде найбільш вражаючим за всю історію його проведення в Україні. Планується, що двоярусна сцена буде максимально нагадувати сцену міжнародного конкурсу — з великим екраном, світловими конструкціями і подіумом. Учасники будуть сидіти не за лаштунками, а прямо у глядацькому залі. У номері-відкритті на сцену вийдуть девʼять українських зірок та заспівають легендарну пісню Назарія Яремчука «Усміхнися мені».

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Нагадаємо, конкурс «Євробачення-2025» відбудеться у травні. Україна візьме участь у першому пів фіналі 13 травня. Грандіозний фінал запланований на 17 травня.

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