Нарешті: хто буде вести Національний відбір на «Євробачення"-2025

Вже восьмого лютого у Києві відбудеться Національний відбір на «Євробачення-2025». Нагадаємо, пісенний конкурс у цьому році пройде у місті Базель (Швейцарія). За право представляти на ньому Україну на Нацвідборі будуть змагатися десять учасників. Музичним продюсером Нацвідбору-2025 стала співачка Тіна Кароль, яка сама у 2006 році представляла на «Євробаченні» Україну. Тоді вона зайняла сьоме місце.

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Креативним продюсером Національного відбору став відомий кліпмейкер Герман Нєнов. Саме він буде відповідати за зовнішній вигляд сцени та номера учасників. За словами Германа, це буде найяскравіший Нацвідбір за всі роки його проведення. Відомо, що номером-відкриттям стане пісня, у виконанні вісьмох представників України на «Євробаченні» у різні часи.

Стало відомо, хто стане ведучими Нацвідбору. Вже традиційно на сцену вийде Тімур Мірошниченко, для якого це вже 20-й відбір у його карʼєрі. До нього приєднається шоумен та блогер Василь Байдак, який вперше став ведучим Нацвідбору у минулому році та телеведуча Маша Єфросініна. За кулісами конкурсу буде працювати популярна блогерка Анна Тульєва.

«Для мене честь в мій ювілейний рік роботи на пісенному конкурсі «Євробачення» знову бути на сцені Нацвідбору, — сказав представляючи ведучих Тімур Мірошниченко. - І я з великим трепетом чекаю цьогорічний фінал… Нарешті наш відбір буде таким, про який я мріяв усі 20 років роботи на «Євробаченні».

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Нагадаємо, голосуванням глядачів були визначені члени журі конкурсу — Джамала, лідер гурту «Без обмежень» Сергій Танчинець та фронтвумен гурту Go_A Катерина Павленко.

Раніше фанати назвали фаворитів Нацвідбору.

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