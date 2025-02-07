Притягують неприємності, наче магнітом: астрологи назвали три «найпроблемніші» знаки Зодіаку

Астрологи, які раніше склали фінансовий гороскоп на лютий 2025 року, назвали знаки Зодіаку, які притягують неприємності частіше за інших, пише UkrMedia.

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Овен

Овни мають схильність до необдуманих вчинків, оскільки вони не бояться ризикувати. Вони люблять пробувати нове і їхнє життя часто сповнене подій і пригод. Проте, представникам цього знаку Зодіаку властива довірливість. Ці люди часто потрапляють у пастки шахраїв та маніпуляторів.

Близнюки

Близнюки є майстрами спілкування. Вони люблять соціальну взаємодію і часто стають учасниками інтриг, сварок, з'ясування стосунків та брехні. Близнюки можуть легко прибріхувати та маніпулювати, прагнучи догодити всім і кожному. Однак, їхні спроби бути всіма для всіх часто обертаються проти них самих. Вони заплутуються у своїх суперечливих словах і діях, що призводить до недовіри з боку оточуючих.

Риби

Риби є найбільш мрійливими та інтуїтивними представники Зодіаку. Їхня схильність до фантазій часто відривають їх від реальності, що призводить до появи проблем. Також Риби схильні шукати допомоги в оточуючих, коли стикаються з труднощами. Вони часто сподіваються на підтримку та керівництво інших людей — і це іноді робить їх залежними та вразливими.

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Раніше астрологиня Людмила Булгакова спеціально для «ФАКТІВ» склала гороскоп на лютий 2025 року для всіх знаків Зодіаку.

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