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Гороскоп

Притягують неприємності, наче магнітом: астрологи назвали три «найпроблемніші» знаки Зодіаку

16:57 7 лютого 2025
Які знаки Зодіаку часто притягують неприємності

Астрологи, які раніше склали фінансовий гороскоп на лютий 2025 року, назвали знаки Зодіаку, які притягують неприємності частіше за інших, пише UkrMedia.

Овен
Овни мають схильність до необдуманих вчинків, оскільки вони не бояться ризикувати. Вони люблять пробувати нове і їхнє життя часто сповнене подій і пригод. Проте, представникам цього знаку Зодіаку властива довірливість. Ці люди часто потрапляють у пастки шахраїв та маніпуляторів.

Близнюки
Близнюки є майстрами спілкування. Вони люблять соціальну взаємодію і часто стають учасниками інтриг, сварок, з'ясування стосунків та брехні. Близнюки можуть легко прибріхувати та маніпулювати, прагнучи догодити всім і кожному. Однак, їхні спроби бути всіма для всіх часто обертаються проти них самих. Вони заплутуються у своїх суперечливих словах і діях, що призводить до недовіри з боку оточуючих.

Риби
Риби є найбільш мрійливими та інтуїтивними представники Зодіаку. Їхня схильність до фантазій часто відривають їх від реальності, що призводить до появи проблем. Також Риби схильні шукати допомоги в оточуючих, коли стикаються з труднощами. Вони часто сподіваються на підтримку та керівництво інших людей — і це іноді робить їх залежними та вразливими.

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Раніше астрологиня Людмила Булгакова спеціально для «ФАКТІВ» склала гороскоп на лютий 2025 року для всіх знаків Зодіаку.

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