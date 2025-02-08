Не цурався важкої праці: від ворожого дрона загинув захисник з Черкащини

Жахлива війна завдає нашому народові безмірного болю і страждань. У Чорнобаївській громаді на Черкащині назавжди попрощалися з бійцем Юрієм Павловим. Він загинув у розквіті сил, не доживши до мирного часу, який так відчайдушно наближав, повідомляє селищна рада. Бійцю навіки 42 роки.

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«Юрій виріс в багатодітній родині: мав 8 братів та 2 сестри. Не цурався важкої праці. Добрий, приязний, веселий, завжди прийде на допомогу… Саме таким його пам’ятають вчителі, однокласники й друзі. Він був чудовим братом для рідних братів та сестер, любив життя, багато хотів досягти й встигнути, будував плани і вірив у майбутнє України», — йдеться у повідомленні.

Мужній солдат служив заступником командира бойової машини, був навідником-оператором механізованого відділення.

Але 2 лютого 2025 року внаслідок ураження FPV-дроном-камікадзе з боку ворога воїн загинув. Сталось це поблизу населеного пункту Горіхове Покровського району Донецької області.

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«Відважний, сміливий, відданий син свого народу протистояв ворогу і заплатив найдорожчу ціну — життя — за те, щоб мільйони українців продовжували жити на своїй землі», — зазначають земляки героя.

Поховали захисника з усіма почестями у рідному селі Великі Канівці, де тепер у височині над його могилою навіки майорітиме синьо-жовтий стяг.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що на Луганщині загинув молодший сержант з Житомирщини 51-річний Сергій Осадчук, який через війну змушений був залишити підприємницьку діяльність і стати воїном.

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