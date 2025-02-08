Поки Потап мучить глядачів «Хуторянкою»: Каменських показала, як виступила у Варшаві

Репер і менеджер Потап днями заробив грошей у Мексиці, співаючи на святі російських блогерів. Там він виконував як власні пісні, так і хіт Софії Ротару «Хуторянка».

ВІДЕО ДНЯ

Звичайно, «Хуторянка» — гарна та відома пісня, але оскільки партнеркою Олексія була якась безголоса співачка, то глядачі мимоволі порівнювали її з виконанням Ротару, і робили висновок не на користь Потапа та його партнерки.

Водночас дружина репера Настя Каменських поділилася фрагментами свого виступу у Варшаві, де вона побувала на початку місяця.



Настя співала відомі пісні українською та іспанською мовами, а також порадувала глядачів фрагментом своєї нової роботи, звернувшись до глядачів з питанням, чи сподобався їм уривочок.

Схоже, багато хто з глядачів був у захваті від нового твору, про що написали у соціальній мережі.

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

«Дякуємо, що наповнюєш наші серця любовʼю та теплом! А нова пісня закохала в себе з перших секунд. Це було неймовірно, мені дуже сподобався виступ у Варшаві, я здійснила свою мрію завдяки вам», — пишуть шанувальники.

Звичайно, у Потапа є повне право вибирати своє подальше життя, але певно, саме зараз він має вирішити, як бути далі — чи виступати перед рідними глядачами на Батьківщині, чи у напівлегальних «забігайлівках» на чужині.

РЕКЛАМА

Нагадаємо, Потап у соціальній мережі він зовсім не реагує на те, що відбувається в Україні, показує своє життя за кордоном й скаржиться що втомився від купи проблем на відміну від Насті Каменських.

107

Читайте нас у Facebook