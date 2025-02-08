Клуб з третього дивізіону приголомшив «Манчестер Сіті» голом з центру поля (відео)

У суботу, 8 лютого, титулований «Манчетер Сіті», який дізнався наступного суперника в Лізі чемпіонів, пережив легкий шок, пропустивши гол у матчі 4-го раунду Кубка Англії від клубу третього за силою дивізіону «Лейтон Орієнт» після удару майже з центру поля.

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На 16-й хвилині зустрічі гравець команди господарів поля Джеймі Донлі, контракт якого належить «Тоттенхему», наважився на удар метрів з 45, і м'яч після влучення в поперечину відскочив від ноги голкіпера «Сіті» Стефана Ортеги у сітку воріт.

До перерви команді Хосепа Гвардіоли відігратися не вдалося. Але у другому таймі «городяни» завдяки голам узбецького новачка команди Абдукадира Хусанова (56-а хвилина) та зіркового бельгійця Кевіна Де Брюйне (79-а) таки вирвали перемогу — 2:1 і пробилися до 5-го раунду Кубка Англії.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що команді Уейна Руні забили феноменальний гол ударом зі своєї половини поля.

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Фото ФК «Лейтон Орієнт»

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