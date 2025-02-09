Астрологи, які раніше склали фінансовий гороскоп на тиждень із 10 по 16 лютого для всіх знаків Зодіаку, розробили прогноз на 10 лютого. На їхню думку, цілком ймовірна сьогодні зустріч із минулим принесе не лише приємні емоції, а й серйозні перспективи, пише ТСН.

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Козеріг

Козерогам потрібно проявляти креативний підхід до вирішення будь-якого професійного завдання. Це дозволить досягти успіху.

Водолій

Водоліям потрібно спокійно і виважено приймати важливі рішення — особливо якщо вони стосуються пропозиції обійняти нову посаду. Інакше, потім про прийняте рішення можна буде пошкодувати.

Риби

Рибам не варто зациклюватися на минулому, інакше вони можуть проґавити чудові можливості, що надаються їм сьогоднішнім днем.

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Овен

Овнам слід уникати спогадів про минулі образи. Інакше, стосунки з близькими людьми можуть серйозно зіпсуватися.

Телець

Тельцям зірки надсилатимуть знаки з минулого, які допоможуть їм згадати скоєні раніше помилки. Це дозволить більше цих помилок не повторювати.

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Близнюки

Близнюки зможуть повернути прихильність людини, з якою колись були стосунки. Їм потрібно постаратися не прогаяти таку можливість.

Рак

Ракам треба помиритися з людьми, яких вони нещодавно образили. Для цього доведеться визнати свою неправоту.

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Лев

Левів із самого ранку переслідуватиме поганий настрій. Його треба постаратися підвищити всіма доступними способами, оскільки він негативно позначиться на продуктивність праці.

Діва

Дівам потрібно прислухатися до знаків, що виходять із глибин підсвідомості. Вони допоможуть розібратися, чи живуть вони своїм життям, чи пливуть за течією.

Терези

Терезам не варто витрачати час і сили на переконання інших у своїй правоті, навіть у тому випадку, якщо їхня точка зору є єдино вірною.

Скорпіон

Скорпіонам не варто дозволяти негативним спогадам затуляти від них сьогодення та, тим паче, майбутнє. Не треба тягнути колишні образи сьогодні.

Стрілець

Стрільці можуть зустрітися із колишньою другою половинкою. Ця зустріч може настільки схвилювати їх, що вони наважаться відновити стосунки. Зірки радять добре все обміркувати, ухвалюючи таке рішення.

Як писали «ФАКТИ», раніше астрологи назвали знаки Зодіаку, для яких лютий буде успішним, а фахівці зі східних прогнозів склали гороскоп на тиждень із 10 по 16 лютого.

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