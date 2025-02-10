Де і коли дивитись онлайн Берінчик — Девіс: розклад трансляцій та прогноз на бій за титул чемпіона світу

У ніч на суботу, 15 лютого, на рингу театру знаменитої арени Madison Square Garden у Нью-Йорку (США) відбудеться бій за звання чемпіона світу за версією WBO у легкій вазі між чинним володарем титулу українським боксером Денисом Берінчиком (19 перемог, 9 з них — нокаутом), котрий у травні минулого року переміг мексиканця Емануеля Наваррете, і американцем Кейшоном Девісом (12 перемог, 8 з них — нокаутом).

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До речі, один одному протистоятимуть два віцечемпіони Олімпійських ігор. Як відомо, 36-річний Беринчик взяв «срібло» Ігор-2012 у Лондоні, а 25-річний Девіс, який у своєму останньому бою в листопаді минулого року нокаутував у другому раунді аргентинця Густаво Лемоса, був другим на Олімпіаді-2020 у Токіо.

У майбутньому поєдинку під керівництвом компанії Top Rank букмекери бачать фаворитом молодшого американця. Наприклад, контора GGBet ставки на перемогу Берінчика, для якого це буде перший захист титулу, приймає з коефіцієнтом 4,15, на нічию — 24, на виграш Девіса — 1,27.

В Україні пряму трансляцію бою Денис Берінчик — Кейшон Девіс, який розпочнеться не раніше 06:00 за київським часом, дивіться на медіосервісі MEGOGO. Поспостерігати за вечором боксу можна буде за підписками «Легка», «Оптимальна», «Спорт», «Максимальна» та «MEGOPACK XL». Трансляція буде традиційно доступна у підрозділі «Єдиноборства» у розділі «Спорт», на каналі «MEGOGO Гонг», а також на окремому поп-ап каналі в розділі «Телебачення», що з'явиться на медіасервісі у день боксерської події.

Бокс. Бій за титул чемпіона світу WBO у легкій вазі

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15 лютого (субота)

Денис Берінчик (Україна) — Кейшон Девіс (США) приблизно 06:00 MEGOGO

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Берінчик у бою на голих кулаках відлупцював російського молота.

Фото X Top Rank Boxing

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