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Україна

Потрібні три складові: Наєв розповів, як стабілізувати фронт

15:02 10 лютого 2025
Генерал-лейтенант Сергій Наєв

Ситуація на фронті дуже важка, ЗСУ відступають на майже всіх напрямках. Жорстокі бої точаться в багатьох локаціях, зокрема — в районі Покровська.

Про це розповів екскомандувач Об’єднаних сил оборони України, генерал-лейтенант Сергій Наєв в інтерв’ю «Українській правді».

В той же час фронт можна стабілізувати, але для цього потрібні складові, вважає військовий.

Сили. Йдеться про наших військовослужбовців. Вони мають бути мотивовані та підготовлені. Підготовкою воїнів займається командування видів, родів військ, спеціальних військ. Вони мають готувати й мотивувати особовий склад.

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«У ході цієї підготовки кожен воїн має бути готовим до ведення бойових дій. Не так, щоб його з навчального центру і відразу на передній край, де він бачить ситуацію, яка дуже суттєво відрізняється від базової військової підготовки», — пояснив Наєв.

Озброєння. Зараз на передньому краї є проблема з підтримки наших воїнів відповідними озброєннями.

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«Там, де не вистачає артилерійських боєприпасів, можна підтримувати за допомогою безпілотників, FPV-дронів або інших дронів. Тому що український воїн має бути прикритий», — каже він.

Управління. Наєв наголошує: треба воювати сталими структурами, дивізіями, корпусами.

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«Де командир одночасно несе відповідальність і за підготовку свого особового складу, і за застосування», — завершив генерал-лейтенант.

Зазначимо, що окупанти намагаються виконати першочергове політичне завдання кремля і захопити Часів Яр. Майже впродовж року це їм не вдається. Проте, якщо Часів Яр все ж буде окуповано, то наступним оборонним вузлом стане місто Костянтинівка.

Фото instagram.com/serhiynaiev/

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