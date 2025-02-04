Україна втрачає позиції під Покровськом: військові назвали причини

Гостра нестача піхоти та шляхи постачання, що піддаються атакам російських безпілотників, працюють проти українських військ у Покровську, де розгортаються вирішальні бої. І часу залишається все менше. Українські війська втрачають позиції навколо критично важливого вузла постачання, який знаходиться на перетині кількох автошляхів, що ведуть до ключових міст на сході Донецької області, а також важливої залізничної станції.

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москва налаштована на захоплення якомога більшої території, в той час як адміністрація Трампа наполягає на переговорах щодо припинення війни та нещодавно заморозила зовнішню допомогу Україні — крок, який шокував українських чиновників, які вже були стурбовані намірами нового президента США, їхнього найважливішого союзника. Втім, президент України Володимир Зеленський заявив, що військова допомога не припиняється.

Українські солдати в Покровську повідомили, що російські війська змінили тактику в останні тижні: замість того, щоб іти в лоб, атакують фланги, формуючи кліщі навколо міста. Оскільки росіяни контролюють панівні висоти, українські шляхи постачання тепер знаходяться в межах їхньої досяжності. Сильний туман в останні дні завадив українським солдатам ефективно використовувати розвідувальні безпілотники, що дозволило росіянам закріпитися й захопити більшу територію, пише apnews.com.

«Війну виграє логістика. Якщо немає логістики, немає піхоти, тому що немає можливості її забезпечувати, — сказав заступник командира батальйону „Вовки Да Вінчі“, відомий під позивним „Афер“. — Росіяни навчилися цього й роблять це досить добре».

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Поєднання декількох факторів призвело до того, що минулого тижня Київ фактично втратив населений пункт Велика Новосілка, який був його найбільшим здобутком з часу захоплення міста Курахове Донецької області в січні. Село на перехресті доріг розташоване за 15 кілометрів від сусідньої, Дніпропетровської області.

Росія зосередила велику кількість піхоти навколо Великої Новосілки, кажуть місцеві солдати. Через сильний туман, що встановився останніми днями, українські безпілотники «ледве працювали» для ведення спостереження, повідомив Associated Press один з командирів під Покровськом. За його словами, спостереження на великій та середній дальності було неможливим.

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«Через це ворог накопичував сили, займав позиції, окопувався. Вони дуже добре це робили», — розповів він.

Російські війська зараз займають ключові панівні висоти в районі Покровська, що дозволяє їм використовувати безпілотники на відстані до 30 кілометрів вглиб української лінії фронту.

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Траса Покровськ — Павлоград — Дніпро «вже під контролем російських безпілотників», повідомив командир на флангах Покровська. За його словами, російські війська знаходяться на відстані менше від 4 кілометрів і впливають на пересування українців.

«Зараз дорога завантажена лише на 10% від її колишньої пропускної здатності», — сказав він.

Інша дорога з твердим покриттям, Мирноград — Костянтинівка, також перебуває під російським вогнем, додав він.

Це означає, що у погану погоду військова техніка, включно з бронетранспортерами, танками та пікапами, змушена пробиратися через відкриті поля, щоб доставити пальне, харчі та боєприпаси, а також евакуювати поранених.

Українські солдати в Покровську кажуть, що нестача бойових підрозділів є «катастрофічною», а проблеми ускладнюються новоствореними піхотними підрозділами, які погано підготовлені та недосвідчені, що створює додатковий тиск на загартовані в боях бригади, які змушені втручатися для стабілізації лінії фронту.

«Афер», заступник командира, поскаржився, що новобранці «постійно розширюють лінію фронту, тому що вони залишають свої позиції, не утримують їх, не контролюють їх».

«Ми майже всю роботу робимо за них. Через це, маючи спочатку 2-кілометрову зону відповідальності, ви в підсумку отримуєте 8−9 кілометрів на батальйон, що дуже багато, і у нас не вистачає ресурсів», — сказав «Афер».

«Це не тому, що у них гірша піхота, а тому, що вони абсолютно не готові до сучасної війни», — сказав він про новобранців.

За його словами, його батальйону особливо важко дістати безпілотники, додавши, що вони мають лише половину від необхідного.

Його батальйон майже не має резервів, що змушує піхотні підрозділи утримувати передові позиції тижнями. На кожного його солдата припадає 20 росіян, каже він, підкреслюючи, наскільки вони переважають у чисельності.

Раніше стало відомо, що рф перекидає свої підрозділи з Курахівського напрямку під Покровськ.

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