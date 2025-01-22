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Дев'ять авіаударів протягом 15 хвилин: ворог жорстко атакував Костянтинівку, є загиблі та поранені (фото)

16:39 22 січня 2025
Росія обстріляла Костянтинівку 22 січня 2025 року&nbsp;— Фото: Офіс Генерального прокурора та МВС

Росіяни продовжують обстрілювати Україну. 22 січня 2025 року окупанти завдали артилерійського удару по Костянтинівці в Донецькій області. Двоє цивільних отримали мінно-вибухові травми й осколкові поранення. Вони перебували за місцями мешкання. Постраждалу доставлено до лікарні у важкому стані. Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.

«Через деякий час армія рф повторила атаку. Упродовж 15 хвилин ворог наніс по місту 9 авіаударів. Попередньо, війська держави-агресора використали „ФАБ-250“ з модулем УМПК. Внаслідок обстрілу загинув 58-річний громадянин. Також дістали тілесні ушкодження 5 жителів. У них діагностовано мінно-вибухові й закриту черепно-мозкову травми, струс головного мозку, поранення тулубу і кінцівок. У населеному пункті пошкоджені фасади багатоквартирних та приватних будинків, гаражі, господарські приміщення, автомобілі, адмінбудівлі, лінії електромережі й газопровід», — йдеться у повідомленні.

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За процесуального керівництва Костянтинівської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактами воєнних злочинів (ч. ч. 1, 2 ст. 438 КК України). Прокурори продовжують документування воєнних злочинів проти цивільного населення, вчинені представниками збройних сил рф.

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Як повідомили в Міністерстві внутрішніх справ України, внаслідок бомбової атаки пошкоджено 98 цивільних об’єктів.

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«Пошкоджено 98 цивільних об’єктів: 8 багатоквартирних і 18 приватних будинків, 25 гаражів, 18 господарських приміщень, 12 легкових автомобілів, кафе, дві адмінбудівлі, котельню, 7 ліній електропередач, 6 газопроводів», — повідомили в МВС.

Як писали «ФАКТИ», раніше ворог завдав удару по Харкову.

Фото: ОГП и МВС

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