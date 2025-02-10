Влітку 2024 року управління капітальних вкладень Міноборони очолила Тетяна Токарчук. До призначення на посаду вона працювала заступницею міністра у справах ветеранів України, а до цього працювала у сфері бухгалтерії, повідомляє видання «Коротко про».

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Журналісти відзначають, що у Міноборони Токарчук, не маючи фахової будівельної освіти та нічого не тямлячи у військовому будівництві, намагається здійснювати керівництво Головним управлінням капітальних вкладень, особовим складом та підпорядкованими підрозділами. За інформацією видання, свою діяльність нова керівниця розпочала з «реформ», суть яких нібито полягала в укомплектуванні нового особового складу Головного управління капітальних вкладень на власний розсуд, а це близько 70 військовослужбовців.

При цьому, як вказують журналісти, Токарчук без жодного пояснення нібито повідомила про небажання перепризначати в нову структуру значну кількість фахівців і офіцерів, які проходять службу та виконують завдання за своєю спеціалізацією.

Видання зазначає, що більшість військовослужбовців замість виконання функціональних обов’язків за своїм напрямком перебувають в «розпорядженні» та чекають рішення про призначення на будь-які вільні та наявні посади в Збройних силах.

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У матеріалі видання відзначається, що вже з перших днів призначення Токарчук робота в управлінні за своїм напрямом нібито майже зупинилась, а розуміння про здійснення першочергових дій та визначення ключових пріоритетів по напрямках діяльності відсутнє. І це при тому, що фронту дуже потрібне будівництво фортифікаційних споруд.

При цьому, як йдеться у статті, в Головному управлінні капітальних вкладень Токарчук «працевлаштувала» свою команду чоловіків призовного віку (Тація Дениса, Малова Дмитра, Пахольчука Сергія, Павловського Андрія), які не є фахівцями в будівельній сфері. Втім, підкреслюють журналісти, ці «фахівці» все ж склали перелік об’єктів військового будівництва таким чином, що тендери з будівництва будуть здійснюватися централізовано Головним управлінням капітальних вкладень, а займатися цим напрямком будуть Пахольчук Сергій та Малов Дмитро. Журналісти побоюються, що ці люди можуть допомогти потрібним фірмам отримати доступ до державних коштів.

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Як йдеться в матеріалі, при відборі об’єктів «командою Токарчук» для проведення централізованих закупівель (тендерів) нібито основним критерієм була не потреба для Збройних сил, а бюджет об’єкта, на який після підписання договору можна буде виділити кошти з шістьма нулями. За інформацією журналістів, вже колишніми фахівцями порушувались питання щодо доцільності розподілу об’єктів по регіональних управліннях, які входять у структуру Головного управління капітальних вкладень, оскільки це забезпечить ефективний контроль та пришвидшить виконання робіт, однак у відповідь пані Токарчук нібито наполягала на тому, що це вказівка Ірини Верещук, яка з нею на постійному зв’язку.

До речі, підкреслює видання, поки пані Токарчук «пізнавала сферу будівництва», закінчився календарний 2024 рік, і, як наслідок, у зв’язку з відсутністю організації належної роботи та невиконання своїх безпосередніх обов’язків до державного бюджету було повернуто коштів на суму 200 млн грн, які мали бути використані за призначенням.

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Раніше повідомлялося, що Міноборони двічі за декілька днів внесло зміни у держреєстр.

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