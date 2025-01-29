Тепер свої: у Міністерстві оборони заявили, що почали створювати FPV-дрони

Через масове застосування ЗСУ FPV-дронів противник змушений змінювати свою тактику, і з метою ще більшої насиченості Сил оборони України такими БПЛА розгорнуто власне виробництво цієї продукції. Щоправда, вона поки що не надходила до діючих частин.

ВІДЕО ДНЯ

Як повідомляє пресслужба Міністерства оборони України, виробництво було розпочато у грудні минулого року на базі державного підприємства. Проєкт реалізується за тристоронньою угодою з приватним розробником, який надав ліцензію на виробництво БПЛА.

Як пояснили у відомстві, випущена продукція надсилатиметься підрозділам Сил оборони України. Після відпрацювання технології виробництва та її масштабування підприємство зможе самостійно брати участь у тендерах Агентства оборонних закупівель та інших потенційних замовників.

«Завдяки інтеграції держави у виробничі ланцюжки ми отримали чітке розуміння собівартості виробництва дронів та наших конкурентних переваг на цьому ринку. Це дозволить підвищити якість готової продукції за рахунок усталеної конкуренції», — цитує пресслужба МО першого заступника міністра оборони України генерал-лейтенанта Івана Гаврилюка.

РЕКЛАМА

Також Міноборони вже розробило дорожню карту для організації таких виробництв з іншими розробниками безпілотників.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що українські дрони продовжують успішно атакувати цілі на території країни-агресора.

РЕКЛАМА

Фото з сайту mil.in.ua

РЕКЛАМА

40

Читайте нас у Facebook