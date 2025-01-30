Хаос в управлінні: Міноборони двічі за декілька днів вніс зміни у держреєстрі — Безрукова знову очолила агенцію

У Єдиному державному реєстрі юридичних осіб оновили інформацію щодо керівника Агенції оборонних закупівель Міністерства оборони. Директоркою знову вказано Марину Безрукову.

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З огляду на чергові зміни в реєстрі, можна припустити, що Офіс Президента все ж має намір поставити крапку в цій історії. Водночас не виключено, що кадрові рішення Рустема Умєрова були його особистою ініціативою, не погодженою з найвищим керівництвом держави. Остаточну відповідь на це питання дасть подальша доля Юрія Джигиря та Тараса Чмута, яких міністр відкликав із наглядової ради АОЗ через їхнє незалежне голосування на підтримку Безрукової.

За даними аналітичної системи Contr Agent, ці зміни відбулися через кілька днів після того, як Міноборони всупереч рішенню наглядової ради призначило тимчасовим виконувачем обов’язків директора АОЗ Арсена Жумаділова.

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Голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін заявив, що влада намагається приховати незаконні дії та маніпуляції у держреєстрі.

«Чергова — вже ТРЕТЯ — за тиждень зміна в державному реєстрі щодо керівника АОЗ. 24.01 Умєров викидає з наглядової ради Чмута і Джигиря, тимчасово відсторонює Безрукову і незаконно призначає т.в.о. Жумаділова. 25.01 нотаріус Єрмака (Лігун) вносить незаконні зміни в держреєстр: видаляє Безрукову і вписує Жумаділова. 28.01, коли наші розслідування доводять незаконність дій, запис у держреєстрі знову змінюють. 29.01 Жумаділов зникає, а керівницею знову зазначено Безрукову» — написав він у соцмережах.

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Шабунін також наголосив, що атака на АОЗ ставить під загрозу антикорупційні реформи в секторі оборони. Він звернув увагу, що ситуація вже привернула увагу провідних міжнародних ЗМІ та союзників України.

«Про атаку влади на ключову антикорупційну реформу в оборонці вже написали Financial Times, New York Times, Bloomberg і буде ще. Окрім того, маємо тверду позицію НАТО і послів G7. Така ганьба на весь світ. У критично важливий для України час. Зупиніться!» — заявив він.

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Народний депутат України Ярослав Железняк, коментуючи ситуацію, зазначає: «Щось є відчуття, що різко почав інстинкт самозбереження працювати. Але це і наочний приклад повного хаосу в управлінні Офіса Президента і уряду».

Сама ж Марина Безрукова заявляє, що не тримається за посаду, а відстоює принципи та репутацію установи. Вона наголосила, що ситуація стосується не лише її особисто, а й цінностей, за які бореться Україна.

«Тому що цінності — це, власне, те, заради чого ми воюємо. Якби у нас не було цінностей, то ну яка нам різниця, так? Але ж ні. Це питання не посади й це питання не Безрукової, це питання цінності інституції, репутації нашої України перед партнерами, і, власне, перед суспільством», — сказала вона в інтерв’ю Суспільному.

Нагадаємо, що 21 січня наглядова рада АОЗ одноголосно підтримала продовження контракту з Мариною Безруковою. Після цього журналістка та членкиня антикорупційної ради при Міноборони Тетяна Ніколаєнко повідомила, що відомство не погодило це рішення.

Попри це, 22 січня наглядова рада уклала додаткову угоду до контракту Безрукової, продовживши його ще на рік.

Однак 24 січня міністр оборони Рустем Умєров оголосив, що не продовжуватиме контракт із чинною директоркою. Крім того, він відкликав із наглядової ради двох представників держави — Юрія Джигиря та Тараса Чмута - через їхнє незалежне голосування на підтримку Безрукової. Яка ж доля тепер чекає на представників наглядової ради АОЗ, які відстоювали її прозорість та незалежність?

Міжнародні партнери уважно стежать за ситуацією. Спочатку посли Великої сімки, а згодом і представництво НАТО закликали Україну якнайшвидше владнати цей кадровий конфлікт.

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