Про мир навіть не йдеться: Північна Корея вже цього року вироблятиме зброю спільно з росією

Північна Корея, чиїх бійців нещодавно вивели з Курської області, цього року почне виробництво безпілотників, які будуть розроблятися спільно з росією. Кілька джерел, знайомих з питанням, повідомили NHK, що обидві країни досягли угоди, згідно з якою Північна Корея отримує технічну допомогу від рф у розробці декількох типів безпілотників, які будуть вироблятися серійно, пише 3.nhk.or.jp.

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Ймовірна угода з'явилася на тлі зміцнення військових зв'язків між москвою і Пхеньяном. Минулого року вони підписали всеосяжний договір про стратегічне партнерство.

За словами джерел, угода про розробку безпілотників є відповіддю на надання Північною Кореєю солдатів на допомогу росії, яка продовжує своє вторгнення в Україну.

Тим часом джерела стверджують, що росія неохоче надає підтримку Північній Кореї у розробці ядерної зброї. За їхніми словами, москва побоюється, що такі фактори, як проведення Пхеньяном ядерних випробувань, ускладнять відносини Північної Кореї зі Сполученими Штатами, а також сусідніми країнами, в тому числі з Китаєм.

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