41.36 / 41.86 42.88 / 43.50
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Світ

Про мир навіть не йдеться: Північна Корея вже цього року вироблятиме зброю спільно з росією

11:22 11 лютого 2025
Путін і Кім Чен Ин

Північна Корея, чиїх бійців нещодавно вивели з Курської області, цього року почне виробництво безпілотників, які будуть розроблятися спільно з росією. Кілька джерел, знайомих з питанням, повідомили NHK, що обидві країни досягли угоди, згідно з якою Північна Корея отримує технічну допомогу від рф у розробці декількох типів безпілотників, які будуть вироблятися серійно, пише 3.nhk.or.jp.

Ймовірна угода з'явилася на тлі зміцнення військових зв'язків між москвою і Пхеньяном. Минулого року вони підписали всеосяжний договір про стратегічне партнерство.

За словами джерел, угода про розробку безпілотників є відповіддю на надання Північною Кореєю солдатів на допомогу росії, яка продовжує своє вторгнення в Україну.

Тим часом джерела стверджують, що росія неохоче надає підтримку Північній Кореї у розробці ядерної зброї. За їхніми словами, москва побоюється, що такі фактори, як проведення Пхеньяном ядерних випробувань, ускладнять відносини Північної Кореї зі Сполученими Штатами, а також сусідніми країнами, в тому числі з Китаєм.

РЕКЛАМА

Раніше «ФАКТИ» розповідали, чи відправить знову Кім Чен Ин своїх солдатів на війну з Україною.

РЕКЛАМА
79

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Сіль в туалеті

Зробіть як в Німеччині: стало відомо, чому варто щотижня засипати сіль в унітаз

Індійська астрологія

Близнюкам — розширення бізнесу, а Скорпіонам — терпіння: поради індійських астрологів на 11 лютого

Замок Пугачової і Галкіна

Чужа нерухомість не дає спокою: музичний критик Сосєдов виступив з «пропозицією» щодо підмосковного замку Пугачової

Лілія Ребрик

Вже відчуваю: Лілія Ребрик вразила зізнанням

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту