Не путіну: стало відомо, кому належить ідея відправлення військ КНДР на допомогу росії

Північнокорейські війська зараз беруть активну участь у війні росії проти України, і чимало солдатів вже загинули. Американські спецслужби тепер з'ясували, що розгортання військ було ідеєю Північної Кореї, а не росії, хоча президент путін швидко підтримав її, пише The New York Times.

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Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин відправив до рф щонайменше 10 000 військовослужбовців, згідно з українськими та західними оцінками. Американські чиновники не вважають, що пан Кім отримав негайно щось у відповідь. Натомість, за їхніми словами, він, схоже, сподівається, що росія віддячить йому в майбутньому, пропонуючи підтримку в дипломатичній боротьбі, допомогу в разі виникнення кризи та надаючи технології.



«Ми бачили, як ці північнокорейські солдати перемістилися з других ліній на полі бою на передову лінію, призначену для активної участі в бойових діях, — заявив Джон Ф. Кірбі, речник Білого дому з національної безпеки. — Не дивно, що це сталося. І, звичайно, також не дивно, що зараз північнокорейські солдати зазнають втрат на полі бою».

Український чиновник, який відстежує пересування північнокорейських військ, сказав, що вони збільшують свою присутність на лінії фронту і діють разом з російськими підрозділами.

Американські офіційні особи заявили, що незрозуміло, наскільки ефективними були північнокорейські війська. Пхеньян відправив на війну свої найкраще підготовлені спецпідрозділи, але багато з них не мають реального бойового досвіду.

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Високопоставлений український чиновник сказав, що північнокорейські взводи, схоже, не повністю інтегровані в російські бойові сили й часом діють незалежно, що збільшує ризик жертв.

Водночас, за його словами, північнокорейські війська, схоже, отримують кращу медичну допомогу, ніж їхні російські колеги. Поранених часто везуть прямо до великих лікарень у місті Курськ, оминаючи менш якісні сільські лікарні, розташовані ближче до поля бою.

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Американські офіційні особи заявили, що для росії важливо заручитися підтримкою Північної Кореї та Ірану, які надавали військову допомогу під час війни. Це дозволило росії підтримувати інтенсивний артилерійський обстріл на лінії фронту і чинити тиск на українські міста, атакуючи об'єкти критичної інфраструктури за допомогою безпілотників.

Тим часом військові експерти з'ясували, що Північна Корея готується до нового відправлення військ до рф, і проаналізували, як це вплине на бойові дії в Україні.

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