Чи відправить знову Кім Чен Ин своїх солдатів на війну з Україною: експерти дали відповідь

Минуло кілька місяців відтоді, як північнокорейські війська з'явилися на лінії фронту в Курській області росії та вступили у війну проти України. Але через кілька тижнів солдати Кіма припинили бойові дії. Тож виникають питання щодо подальших дій лідера КНДР. Оглядачі припускають, що Кім Чен Ин триматиметься ближче до ключового союзника, президента путіна, та китайського лідера Сі Цзіньпіна. Для режиму в Пхеньяні може з'явитися новий шанс відновити зв'язки зі США за президентства Дональда Трампа, повідомляє видання Newsweek.

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Але як би Кім не розігрував свої політичні карти, експерти майже не сумніваються, що північнокорейці повернуться до дій проти України — після перегрупування, перепідготовки або ротації свіжих військ. На цьому етапі для Пхеньяну має сенс продовжувати підтримувати військові зусилля росії, зокрема, в довготривалих спробах москви витіснити українські війська з Курщини.

«Північна Корея, ймовірно, не бачить особливого ризику у своїй підтримці вторгнення росії в Україну, — сказав Брайден Сперлінг, старший науковий співробітник з питань оборони і безпеки в європейському відділенні аналітичного центру Rand Corporation. — Ми бачимо це по тому, як вони безпосередньо надають наземні війська, чого не робить жодна інша держава по обидва боки війни».

Кім відрядив до росії приблизно 12 000 північнокорейських солдатів, які були швидко направлені до Курщини. За оцінками з України, приблизно половина з них загинула або була поранена. Дехто називає їх «гарматним м'ясом», тоді як окремі українські джерела описують бійців як дисциплінованих, у хорошій формі та вправних у поводженні зі зброєю.

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«Їхня мілітаризація означає, що вони можуть зробити цінний внесок у війну на виснаження, в якій загрузла росія, а саме — кількість, а не якість особового складу і техніки», — сказав Сперлінг.

Через кілька тижнів після того, як війська Пхеньяна зникли з поля бою, виникають питання про те, чому це зробив північнокорейський лідер Кім Чен Ин далі. На це є кілька причин, вважає Семюель Рамані, асоційований науковий співробітник лондонського аналітичного центру Королівського інституту об'єднаних служб (RUSI).

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«Пхеньян, ймовірно, стурбований великою кількістю втрат і побоюється, що ще більше його бійців може потрапити в полон до України», — сказав він.

Полковник Олександр Кіндратенко, речник Сил спеціальних операцій України, сказав в інтерв'ю Newsweek, що північнокорейці, які воювали в Курську, мали мало досвіду у війні з безпілотниками, хоча вони скинули захисну броню, щоб швидко і безладно пересуватися поза зоною досяжності безпілотних літальних апаратів. За словами Рамані, Північна Корея, ймовірно, стурбована своєю неготовністю до сучасної війни з використанням безпілотників.

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«Але з точки зору відносин Північної Кореї з росією „нічого не змінилося“, — сказав Ендрю Йо, старший науковий співробітник Центру азійських політичних досліджень Інституту Брукінгса у Вашингтоні, округ Колумбія, — Швидше, можливо, відбулися зміни на тактичному фронті та на полі бою».

Міжнародні спостерігачі вважають, що Північна Корея отримує або буде отримувати економічну допомогу та допомогу в розробці озброєнь від росії в обмін на боєприпаси, ракети й війська.

За словами Сперлінга, Пхеньян може прагнути отримати від росії більш сучасне обладнання, наприклад, літаки або підводні човни. За словами Рамані, Північна Корея також може отримати вигоду від керованих бомб і ракет російської розробки.

Тим часом на полі бою замість піхоти з КНДР з'явилися 70-річні гармати, які, ймовірно росії передав також Кім Чен Ин.

Фото з відкритих джерел

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