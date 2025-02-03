Справи кепські: куди поділись з Курщини бійці з Північної Кореї

Північна Корея відправила свої найкращі війська на допомогу росії у війні проти України. Але вони були відведені з лінії фронту після того, як зазнали важких втрат, повідомляють українські та американські офіційні особи. Солдатів з КНДР не бачили на фронті вже близько двох тижнів.

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Прибуття близько 11 000 північнокорейських військових до росії в листопаді викликало тривогу в Україні та серед її союзників на Заході, які побоювалися, що їхнє розгортання сигналізує про значну ескалацію майже трирічної великої війни. Але всього за три місяці північнокорейські ряди скоротилися вдвічі, пише The New York Times.

Українські військовослужбовці, які воювали проти північнокорейців, описують їх як запеклих воїнів. Але дезорганізація в їхніх лавах і відсутність згуртованості з російськими підрозділами швидко призвели до збільшення втрат, сказав один український чиновник. За словами українських посадовців і військових на передовій, з моменту прибуття на поле бою північнокорейські солдати були кинуті напризволяще: вони наступали з невеликою кількістю бронетехніки та рідко зупинялися, щоб перегрупуватися або відступити.

Що довше українські війська утримують Курщину, то більш незручним це стає для президента росії. Хоча путін пообіцяв вигнати українські війська, він не наважується відволікти своїх військових від основних російських операцій на сході України, частково для того, щоб таким чином зміцнити свої позиції на майбутніх переговорах. У цю боротьбу втрутився Кім Чен Ин, лідер Північної Кореї та союзник путіна. За даними американських спецслужб, саме Кім запропонував спрямувати війська на допомогу росіянам у Курській області, хоча путін одразу підтримав цю ідею.

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Багато солдатів належать до найкраще підготовлених сил спеціальних операцій Північної Кореї, але росіяни, схоже, використовували їх як піхотинців, відправляючи хвилями через поля, всіяні мінами, під шквальним вогнем українських військ.

Американські офіційні особи заявили, що рішення про відведення північнокорейських військ з лінії фронту може бути не остаточним. Цілком можливо, за їхніми словами, що північнокорейці можуть повернутися після додаткової підготовки або після того, як росіяни придумають нові способи їх розгортання, щоб уникнути таких великих втрат.

Кім, швидше за все, має власні мотиви для допомоги росії на Курщині. За словами американських чиновників, він сподівається, що путін віддячить йому в майбутньому, надаючи допомогу в ракетних програмах та дипломатичну підтримку в Організації Об'єднаних Націй.

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Північна Корея також поставила росії мільйони артилерійських снарядів, які, за даними західних і українських розвідників, становлять близько половини боєприпасів, які росія випускає щодня, разом з ракетами і снарядами. росія ж постачає Північній Кореї нафту, продовольство і деякі види модернізованих озброєнь.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що КНДР кинула у бій проти України дивні системи на вантажівках.

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