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Україна

Українські F-16 готуються завдавати ударів по наземних силах окупантів: у мережі засвітилося цікаве відео

19:43 11 лютого 2025
літак F-16

Хоча у публічному просторі літаки F-16 Повітряних сил України відомі скоріше як борці з ракетами та дронами окупантів, їхній функціонал поступово розширюється. Літаки повним ходом використовуються для завдавання наземних ударів по сухопутних частинах супротивника. Це стало зрозумілим після публікації відео прольоту F-16 у небі над Україною. Офіцер армії Оборони Ізраїлю Ігаль Левін відзначив, що літак явно підготовлений для наземних ударів, що підтверджують його озброєння та додаткове обладнання.

На користь цього кажуть наявність:

- двох підвісних паливних баків на 370 галонів (~1564 літри),

- контейнер радіоелектронної боротьби AN/ALQ-131 (квадратний контейнер на центральному пілоні),

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- Імовірно, двох пілонів BRU-61/A з бомбами з GPS-наведенням GBU-39 Small Diameter Bomb,

- та, ймовірно, двох ракет середньої дальності класу «повітря-повітря» AIM-120B/C AMRAAM на кінцівках крил.

Кожне обладнання підвищує бойові характеристики F-16. Так, підвісні баки додають до дальності польоту літака від 200 до 400 км залежно від бойового навантаження. Наявність контейнера радіоелектронної боротьби AN/ALQ-131 посилює захист літака, оскільки система виявляє випромінювання та роботу ворожих радарів, таких як зенітні ракети та РЛС літаків та ЗРК, та перешкоджають їх наведенню на літак.

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Бомби GBU-39 Small Diameter Bomb мають малу вагу — 129 кг — та габарити, що дозволяє зменшувати розміри та видимість літака-носія для радарів. При цьому вони мають серйозну силу — здатні пробити до 2 метрів бетону, а головне, — точність. Залежно від модифікації GBU-39 Small Diameter Bomb має інерційну, супутникову, лазерну або активну радарну систему наведення, що дає точність влучання від 8 до 1 метра.

При цьому сама бомба належить до так званих крилатих, тобто має крила, що дозволяє серйозно збільшити дальність польоту — до 110 км. І, що ще важливо, у США було вироблено 17 000 таких боєприпасів.

Ракети AIM-120B/C AMRAAM є стандартним озброєнням F-16 для повітряного бою та мають дальність пострілу від 70 до 120 км, залежно від варіанта модифікації. При цьому найдальша ракета AIM-120D, здатна атакувати цілі на відстані до 180 км, в Україну офіційно поки що не постачалася.

Нагадаємо, минулого тижня Україна отримала перші французькі літаки Mirage 2000-F, які здатні завдавати ударів по наземних цілях французькою керованою авіабомбою AASM, яка вже є у ЗСУ. І, можливо, будуть адаптовані для застосування французько-британських крилатих ракет SCALP EG/Storm Shadow.

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