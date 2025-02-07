Україна отримала підкріплення для Повітряних сил: чи зможуть французькі Mirage 2000 завоювати панування в повітрі

Збройні сили України продовжують отримувати допомогу від західних партнерів. І слідом за Швецією нова техніка надійшла від Франції — йдеться про передачу перших літаків Mirage 2000.

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Як повідомив у своєму акаунті в соцмережі Х міністр оборони Франції Себастьян Лекорню, перші «Міражі» надійшли до України у четвер, 6 лютого, разом із навченими українськими пілотами. Щоправда будь-які додаткові дані про кількість літаків або їхню модифікацію, глава оборонного відомства не повідомив.

Ще у березні 2023 року той самий Лекорню заявив про готовність передачі Україні 12 Mirage 2000 у модифікації «С». Однак тоді ця пропозиція піддалася критиці з боку тодішнього міністра оборони України Олексія Резнікова, за словами якого даний варіант літака анітрохи не кращий за МіГ-29.

У червні 2024 року вже президент Франції Еммануель Макрон заявив про готовність передати Україні кілька Mirage 2000 знову без уточнення, в якому саме варіанті, але в жовтні, за даними ЗМІ Франції, йшлося про модифікацію F.

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За даними порталу «Мілітарний», Mirage 2000-F був прийнятий на озброєння на початку 2000-х і є одним із найсучасніших варіантів цього літака, прийнятого на озброєння у 1978-му році. У ході покращення отримав удосконалений двигун, сучасну систему зв'язку Link 16, керовані ракети «повітря-повітря» MICA та модернізований радар RDY-2:

система Link 16 дозволяє літакам приймати та передавати інформацію між літаками та забезпечити можливість радіокорекції озброєння, може отримувати цілевказівки від літаків ДРЛО НАТО та здійснювати обстріл за їхніми координатами;

радар RDY-2 забезпечує максимальну заявлену дальність виявлення повітряних цілей до 120 км та 40 км у режимі пошуку наземних цілей, що дозволяє одночасно виявляти 24 повітряні цілі, супроводжувати 8 з них та одночасно атакувати 4 цілі;

керовані ракети «повітря-повітря» MICA з активною або інфрачервоною головкою самонаведення дозволяють забезпечити високу точність влучення її в ціль. Але через малу дальність — до 80 км, французька ракета поступається, наприклад, російській ракеті Р-77 (дальність 110−120 км), а також має дуже високу ціну — близько 2 млн євро за одиницю.

Загалом Mirage 2000-F серйозно поступається F-16, але може посилити Повітряні сили України і знайти свою нішу — перехоплення крилатих ракет і безпілотників. Разом з тим завдяки системі Link 16 він може наводити F-16 на цілі та отримувати аналогічні цільові вказівки від «американця». Нарешті, Mirage 2000-F можна оснащувати французькою авіабомбою AASM, що коригується, яка вже наявна у ЗСУ, і можливо, літаки будуть адаптовані для застосування французько-британських крилатих ракет SCALP EG/Storm Shadow.

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Як наголосив військовий експерт Андрій Харук, Mirage 2000-F призначений насамперед для ведення повітряних боїв, але може бути переобладнаний для застосування авіаційних ракет для ударів по наземних цілях. Насамперед йдеться про ракети SCALP EG та їхні британські аналоги Storm Shadow.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що Україна отримає перші літаки на початку 2025 року.

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Фото: Вікіпедія

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