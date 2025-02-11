Нафтопереробний завод горить у російському Саратові після атаки українських дронів (відео)

Російське міністерство оборони відзвітувало, що в ніч проти 11 лютого над Саратовською областю було «перехоплено та знищено» 18 українських БпЛА. Тим часом у мережу виклали кадри чергової пожежі на НПЗ у Саратові.

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Керівник ЦПД Андрій Коваленко пише, що саратовський НПЗ, атака на який відбувається далеко не вперше, є одним із ключових об'єктів російської паливної інфраструктури. Його потужність переробки складає 7 мільйонів тонн нафти на рік.

«Завод відіграє важливу роль у забезпеченні армії росії паливом. Ще під час Другої світової війни він був критичним для військової логістики, а сьогодні залишається важливим елементом паливного постачання», – додав він.

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Саратовський нафтопереробний завод — це одне з найстаріших нафтопереробних російських підприємств, раніше відоме як завод «Крекінг», входить до структури нафтової компанії «Роснефть».

«Пошкодження на промисловому підприємстві» визнав губернатор Роман Бусаргін, який заявив, що «у місцях можливого падіння уламків БПЛА працюють оперативні служби».

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Втім, одним НПЗ Саратовська область не відбулася — про атаку безпілотників повідомляли й в Енгельсі, де розташовується російська військова авіабаза.

SHOT, посилаючись на місцевих жителів, пише, що «гучні вибухи та звуки, схожі на автоматні черги, почали лунати з боку місцевого аеродрому близько 4 години ранку».

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Загалом у мо рф заявляли про знищення 40 українських БпЛА. Стверджувалося, що ще 13 дронів було знешкоджено над територією Ростовської області, шість — над територією Брянської області, два — над територією Волгоградської області та один — над територією Білгородської області.

У низці російських аеропортів вводили тимчасові обмеження на зліт та посадку літаків: у Казані, Кірові, Саратові та Ульяновську.

Військовий оглядач групи «Інформаційний спротив» Костянтин Машовець не виключає, що внаслідок українських ударів по об'єктах нафтопереробної промисловості росії виведено з ладу приблизно від 14 до 15% її виробничих потужностей (це — найобережніші оцінки), обсягом переробки десь на 8−9 млн. тонн на рік. А за «необережними оцінками» — падіння становило до 17%.

«Російська нафтопереробка впала до мінімуму за останні 12 років (приблизно, до кінця 2024-го року склала 267 млн. тонн на рік, менше було тільки в 2012-му, коли було 265 млн. тонн). У тому числі, у досить „чутливих“ видах — виробництві авіаційного палива, високовідктанових сортів бензину і т. д. Проте, падає не тільки нафтопереробка через ракетно-дронові удари України, а протягом крайніх 2−3-х місяців, знижується і російський ЕКСПОРТ нафти і нафтопродуктів (досяг 5−40%). ляв до 1.5 млн)», — зазначає він.

Він звертає увагу на те, що СОУ насамперед завдають ударів по об'єктах нафтової та паливної промисловості, на яких встановлено високотехнологічне імпортне обладнання, ремонт та заміна якого в умовах санкцій для росіян буде проблематичною.

«Це об'єкти на європейській частині росії, які в першу чергу задіяні в нафтовому експорті та обслуговуванні „потреб фронту“ і більшості населення країни. Та й Трамп з Келогом… якось так „випадково“ згадали про санкції, що стосуються російської нафти. Винятково, „збіг обставин“. Ну так, само так склалося», — додав Машовець.

Нагадаємо, що днями «уламки українських БпЛА» вдало впали на території ТОВ «ЛУКОЙЛ-Волгограднафтопереробка» у Волгограді. Осинтери не виключали, що тоді було вражено, зокрема, встановлення сповільненого коксування.

Фото — скріншот

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