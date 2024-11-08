У російському Саратові спалахнула пожежа на НПЗ після атаки дронів

В той час як російські варвари обстрілювали мирні міста України, на росії теж не обійшлося без надзвичайних подій: жителі міста Саратова поскаржилися на атаку дронів вночі 8 листопада. На місцевому нафтопереробному заводі спалахнула пожежа.

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Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Губернатор саратовської області, як прийнято в росії говорити, заявив, що вночі над регіоном нібито знищили дрон. За його словами, у промисловій зоні Заводського району упали уламки.

У мережі опублікували кадри пожежі на НПЗ у Саратові. Жителі писали, що це нібито факел заводу. Проте на кадрах помітно, що він знаходить правіше від місця загоряння.

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Саратовський нафтопереробний завод більш відомий як завод «Крекінг». Він входить у структури «Роснафти». Завод знаходиться у Заводському районі Саратова, де, за словами губернатора, і впали уламки.

Своєю чергою, міноборони рф заявило, що нібито вночі російська ППО ліквідувала 17 дронів. З них шість — над воронезькою областю, шість — над саратовською, чотири — над бєлгородською, один — над брянською.

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Зазначимо, що українські воїни здійснили десятки операцій, «полюючи» на російській нафтопереробні заводи та нафтобази. Захисники атакують об'єкти, які підтримують армію рф та забезпечують окупаційні війська паливом. За даними Служби зовнішньої розвідки, три російські НПЗ частково зупинили роботу. Причиною цього став незакінчений ремонт. Росіяни не змогли завершити ремонтні роботи у жовтні через санкції.

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