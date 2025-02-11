На Україну насувається пилова буря: які міста постраждають більше за інших

На Україну насувається чергова пилова буря — погіршення якості повітря фіксується вже сьогодні, проте протягом найближчих кількох днів ситуація погіршиться.

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Так, на карті ventusky показано, що у вівторок, 11 лютого, повітря у районі Житомира забруднене. Ситуацію характеризують як «нездорову для чутливих людей».

Забруднення повітря 11 лютого. Фото ventusky.com

А вже в середу, 12 лютого, якість повітря серйозно погіршиться і вважатиметься «дуже нездоровою». Також забруднення фіксуватиметься і у Київській області.

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Забруднення повітря 12 лютого. Фото ventusky.com

13 лютого ситуація не покращиться, населених пунктів зі підвищеною забрудненістю повітря побільшає. У районі Житомира показник забруднення перевищить 300 одиниць.

Забруднення повітря 13 лютого. Фото ventusky.com

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Як пише greenpost.ua, на Україну насувається пилова буря, що рухається з території Польщі, Сербії та Болгарії. Вона також торкнеться східних регіонів — на Харківщині та Дніпропетровщині рівень забруднення повітря може перевищити 90 одиниць.

У подібних ситуаціях МОЗ рекомендує громадянам менше бувати на відкритому повітрі, закривати вікна та частіше проводити вологе прибирання у будинках. Також рекомендується під час пилових бур вимикати вентиляційні системи, які роблять забір повітря з вулиці.

Фото з відкритих джерел

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