Частину України накрила пилова буря: синоптики пояснили причину природного явища (відео)

В Україні, яку навесні вже накривала пилова буря з пустель Середньої Азії, знов спостерігається погіршення погодних умов.

«Серйозне погіршення якості повітря в східних та північно-східних регіонах України через „закидання“ атмосферним вихором пилу і смогу із території московії. Якщо пил занесло із Каспію, то смог безпосередньо їхній. Там зараз масштабні лісові пожежі. Всю цю суміш із пилу та смогу притягнув північний вітер. Найбільша концентрація часточок у повітрі наразі фіксується на Сумщині, Полтавщині, Дніпропетровщині та Миколаївщині. Краще обмежити перебування на вулиці і зачинити вікна», — попереджають у Сумському обласному центру з гідрометеорології.

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Фото Сумського гідрометеорологічного центру

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В «Укргідрометцентрі» підтверджують, що піднятий в Каспії пил у вигляді найдрібніших його частин переноситься в Україну у верхніх шарах атмосфери.

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«Цей дрібний пил осідає в Україні у Полтавській, Дніпропетровській, Сумській, Харківській, Запорізькій, Донецькій, Луганській областях. Невелика кількість також потрапляє на територію Черкаської та Кіровоградської областей. Погіршує ситуацію місцева сухість земної поверхні, додаючи до запилення місцеві пилинки та часточки ґрунту, що здіймає вітер», — йдеться у повідомленні.

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Метеорологи очікують, що така ситуація утримається, за попередніми даними, до п'ятниці, 4 жовтня, коли напрям вітру в Україні зміниться на південний та західний. Пил потраплятиме в Україну хвилями — покращення чергуватимуться з погіршеннями видимості та якості повітря.

«На територію Київщини пил потрапить 1 та 2 жовтня, але його кількість буде вже меншою. Втім для Київщини, Чернігівщини та Сумщини якість повітря може погіршуватися ще й через переміщення оксиду вуглецю із задимленням, що пошириться з-за меж України з північного сходу 1 жовтня», — додали в «Укргідрометцентрі».

Про те, якою буде погода на цьому тижні та те, де очікуються опаді зі снігом, читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото — скріншот

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