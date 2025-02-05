Ціна миру для України — 15 трильйонів доларів: чому США шукають доступ до рідкісноземельних металів

Як стверджують багато хто з аналітиків, президент США Дональд Трамп зайняв щодо агресії росії проти України подвійну позицію. Але водночас це може бути пов'язане з тим, що США мають власний інтерес в українській економіці, зокрема пов'язаний з видобутком корисних копалин, насамперед рідкісноземельних металів.

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Про це повідомляє «Forbes Україна», зазначаючи, що сам президент США Дональд Трамп заявив про зацікавленість в українських рідкісноземельних металах. А доступ до цих ресурсів буде однією з важливих умов продовження допомоги Україні.

Рідкісноземельні метали — групи хімічних елементів, що нечасто зустрічаються в надрах, з унікальними фізичними й хімічними властивостями. Останнє робить їх важливими у виробництві у багатьох високотехнологічних галузях та сферах IT, насамперед в електроніці, зеленій енергії, медицині та оптиці. До товарів, вироблених із застосуванням рідкісноземельних металів, належать смартфони, комп'ютери, обладнання для томографів, лазерів, для створення міцних і легких сплавів і т. д.

Йдеться насамперед про такі метали, як літій, тантал і уран, і в дещо меншій мірі — про титан, графіт та деякі інші. Рідкісність передбачає високу вартість металів. Наприклад, 1 кг танталу залежно від чистоти може коштувати від кількох сотень до 3−4 тисяч доларів, ціна 1 тонни літію на китайському ринку становить 11 000 доларів, а концентрат збагаченого урану може коштувати понад 100 доларів за 1 кг.

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Так, за даними ЗМІ, Україна має:

запаси літію — близько третини від доведених у Європі (близько 3% світових покладів);

запаси графіту — входить у п'ятірку провідних держав;

запаси титану — входить до топ-10 країн, а Стремигородське родовище титанових руд у Житомирській області є одним з найбільших у світі;

поклади уранових руд — посідає перше місце у Європі та 11-те у світі.

За підрахунками українського Forbes, у надрах України приховані корисні копалини загальною вартістю майже 15 трлн доларів, у тому числі:

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245 млн тонн графітової руди оцінною вартістю 34 млрд дол.;

33 млн тонн літієвих руд на 38 млрд дол.;

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270 тисяч тонн уранових руд на 31 млрд дол.

Також в українській землі близько 41 тисячі тонн руди германію на 397 млрд доларів, ціна якої на азійському ринку оцінюється більш ніж у 2000 доларів за кілограм. Саме азійський ринок в особі Китаю диктує ціни на рідкісні метали.

Так, як пише економічний експерт Олексій Кущ, Китай контролює близько 70% світового видобутку рідкіснозему, від якого залежать високотехнологічні галузі економіки, особливо в рамках шостого технологічного переходу. І щоб хоч би частково змінити ситуацію, транснаціональні компанії зацікавлені у розробці рідкісних металів в Україні. Залежно від умов, за яких вестиметься розробка, Україна може виграти або втратити податки, додаткову вартість, інвестиції та робочі місця.

Як раніше повідомляли «ФАКТИ», Дональд Трамп, по суті, розв'язав торговельну війну одразу з кількома країнами світу, зокрема з Китаєм.

Фото: europeanlithium.com

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