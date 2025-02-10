Якийсь час було уявлення, що генерал Кіт Келлог представить план президента Трампа щодо миру в Україні наступного тижня на Мюнхенському саміті з питань безпеки. Проте генерал спростував ці твердження ЗМІ і повідомив, що цей план має представити президент Трамп, який менш як за місяць зробив путіну три великі подарунки. Досі західні офіційні особи не мають чіткого уявлення про те, що саме цей план може включати в себе. Але можемо отримати уявлення про спосіб мислення президента з деяких його неординарних ідей щодо миру в Газі. І, зрештою, не так вже й дивно закінчити війну в Україні планами з будівництва курорту. Крим вже був популярним місцем відпочинку, і росіяни цілком могли б вважати за краще відвідувати його як відпочивальники, які подорожують до України, а не як окупанти, і платити репарації у вигляді туристичного збору, пише Гаміш де Бреттон-Гордон для Telegraph.

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Дональд Трамп також може очистити зруйнований Донбас від росіян та їхніх укріплених оборонних ліній і відбудувати його за американські та європейські гроші, отримавши на це згоду путіна і скасувавши санкції.

Простіше кажучи, йдеться у статті, путін зараз повинен бути наляканий. Ураган Трампа може занести його до Уралу і навіть далі. Підбадьорений «своїм» припиненням вогню в Газі, Трамп навряд чи запропонує угоду в Україні, яка не буде дотримуватися. Єдиний спосіб її укласти — це повернути Україні частину, якщо не всю, втраченої нею території. путіну, можливо, доведеться обміняти тисячі квадратних кілометрів землі в Україні на кілька сотень, які він втратив у Курській області, щоб зберегти обличчя і своє майбутнє в кремлі.

Схоже, що путін особисто зацікавлений у тому, щоб пережити перемир'я, яке насувається. Після гучних заяв Трампа щодо Гази дуже ймовірно, що саме Дональд Трамп тримає путіна в лещатах, а не навпаки. Трамп знає, що у нього набагато більше шансів досягти ефективного і тривалого миру в Україні, ніж в Газі. Враховуючи бажання нового президента бачити себе великим лідером і миротворцем 21-го століття, путін повинен бути стурбований.

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Раніше повідомлялося, чому у Великій Британії зробили висновок про те, що кремль втрачає контроль.

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