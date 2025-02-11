Чотири дні на уколах: популярний співак шокував подробицями

Популярний співак, фіналіст Національного відбору на «Євробачення-2025» KHAYAT, який вразив кавером, шокував шанувальників подробицями підготовки до конкурсу. На своїй сторінці у соціальній мережі артист виклав відео, на якому лікар робить йому спеціальні процедури для відновлення звʼязок. Виявилось, що за тиждень до Нацвідбору KHAYAT захворів, а за декілька днів майже не міг співати.

ВІДЕО ДНЯ

«Я не люблю, аби мене жаліли, але якби не пані Дарина, то я не знаю, щоб ви чули в фіналі, — зізнався співак. — Я запустив звичайну простуду, бігаючи на тренування, зйомки на вулиці, зйомки в басейні, до того, що імунка просто здалась. Думав, саме пройде, тому це тривало так довго. І те, що ви почули у ефірі, це вже був результат екстреного лікування у 4 дні на уколах і заливках».

Нагадаємо, співак боровся за перемогу з піснею Honor. За оцінками журі KHAYAT посів перше місце серед десяти учасників Нацвідбору. Але голосування глядачів принесло йому лише шість балів і вивело вперед гурт «Циферблат», який і буде представляти Україну на «Євробаченні-2025» у Швейцарії.

РЕКЛАМА

142

Читайте нас у Facebook