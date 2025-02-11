Тельцям — «Трійка Кубків» та радість, Левам — «Лицар Жезлів» та пригоди: Таро-прогноз на 12 лютого

Фахівці з гадання на картах Таро склали прогноз на 12 лютого 2025 року для всіх знаків Зодіаку. Карти Таро вказують на необхідність знаходити баланс між емоціями та розумом та прагнути до ясності мислення, пише slovofraza.com.

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Козеріг — Лицар Мечів

Козерогам потрібно проявити рішучість, сконцентрованість, швидку реакцію та готовність до дій. Для них головне — не дозволяти емоціям узяти гору.

Водолій — Дев'ятка Денаріїв

Водолії зможуть насолодитися результатами своєї роботи та відчути задоволення від зробленого шляху. День підійде для фінансових рішень та зміцнення свого становища.

Риби — Правосуддя

Рибам важливо діяти об'єктивно і не дозволяти емоціям стати їм на заваді. Можливо, їм доведеться ухвалити важливе рішення, від якого залежатиме майбутнє.

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Овен — Вісімка Жезлів

Овнів чекає день, наповнений енергією та стрімким розвитком подій. Їм важливо не прогаяти момент для продуктивних дій. Їхні ідеї реалізовуватимуться швидше, ніж вони очікували.

Телець — Трійка Кубків

Тельців чекає день, який краще присвятити зустрічам із друзями, спілкуванню з близькими та святкуванню маленьких перемог. Їм потрібно дозволити собі трохи розслабитися та насолодитися моментом.

Близнюки — Мир

Близнюки зможуть усвідомити, що впоралися з внутрішніми сумнівами та набули нового розуміння себе. На них можуть чекати подорожі та нові знайомства.

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Рак — Повішений

У Раків може виникнути потреба переглянути свою точку зору. Можливо, їм доведеться пожертвувати чимось заради майбутнього успіху.

Лев — Лицар Жезлів

На Левів чекає день, наповнений жагою дії та прагненням до пригод. Їм важливо не діяти імпульсивно, а усвідомлювати свої кроки.

Діва — Місяць

Діви, можливо, відчують невпевненість у майбутньому чи зіштовхнуться із ситуацією, у якій важко розібратися. Важливо довіриться внутрішньому голосу та відкинути страхи.

Терези — Король Кубків

Терезам належить навчитися керувати своїми емоціями і використовувати їх у своїх інтересах. Це день, коли важливо зберігати баланс між почуттями та логікою.

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Скорпіон — Сімка Денаріїв

Скорпіонам потрібно виявити терпіння. Для них настав час дозволити ситуації розвиватися природним чином.

Стрілець — Четвірка Мечів

Стрільцям необхідно зробити перепочинок — настав час відновити сили та дозволити собі трохи розслабитись. День підійде для духовних практик.

Як писали «ФАКТИ», раніше астрологи назвали знаки Зодіаку, для яких лютий буде успішним, а фахівці зі східних прогнозів склали гороскоп на тиждень із 10 по 16 лютого.

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