«Шістка Кубків» змусить Стрільців згадати минуле, а «Туз Кубків» ощасливить Риб: Таро-прогноз на 10 лютого

Фахівці з гадання на картах Таро склали прогноз на 10 лютого 2025 року. У цей день людям доведеться вирішувати складні завдання та приймати важливі рішення, пише slovofraza.com.

ВІДЕО ДНЯ

Козеріг — Десятка Жезлів

Козерогам цього дня доведеться взяти на себе серйозне навантаження. Можливо, їм довірять відповідальне завдання або вони самі вирішать взятися за складне завдання.

Водолій — Трійка Жезлів

Водоліям цей день принесе усвідомлення їхніх можливостей. Можливо, на них чекають нові перспективи у професійному чи особистому житті.

Риби — Туз Кубків

Риб, можливо, чекає на нове кохання, приємний сюрприз або важливу пропозицію. Їм потрібно довіритися своїм почуттям та дозволити собі бути щасливими.

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Овен — Туз Денаріїв

Овнів чекає прогрес у матеріальних та кар'єрних питаннях. Це чудовий час для інвестицій, підписання контрактів, початку нової справи чи підвищення кваліфікації.

Телець — Вісімка Мечів

Тельцям треба дозволити собі мислити ширше. Не варто піддаватися паніці чи страхам, пов'язаним із фінансовою сферою. Потрібно шукати нестандартних рішень.

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Близнюки — Лицар Кубків

Близнюків може чекати приємна пропозиція, романтична зустріч чи душевна розмова. Не треба боятися виявляти свої почуття та відкриватися світові.

Рак — Дама Жезлів

Раки будуть сповнені впевненості у собі та рішучості. Це чудовий день для активних дій та втілення своїх задумів.

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Лев — Четвірка Жезлів

Левам день обіцяє бути радісним і сповненим позитивних емоцій. Можливо, на них чекає святкування, важлива подія чи радісна новина.

Діва — Десятка Денаріїв

На Дів чекає стабільність та безпека, а також, можливо, — фінансова винагорода, вдала угода та приємні новини. День також можна присвятити спілкуванню із родичами.

Терези — Дама Мечів

Терезам належить прийняти важливе рішення, яке може змінити їхній життєвий курс. На них може чекати зустріч із розумною жінкою. Їм важливо не піддаватися емоціям та діяти раціонально.

Скорпіон — Вісімка Денаріїв

Скорпіонам доведеться виявити терпіння та старанність. Їм необхідно продовжувати працювати над своїми цілями, навіть якщо шлях видається складним. День сприятливий для навчання, підвищення кваліфікації та започаткування нових проєктів.

Стрілець — Шістка Кубків

Стрільців можуть охопити спогади про минуле. Минуле може дати їм цінні підказки для майбутнього, тому варто звернути увагу на деталі.

Раніше астролог Людмила Булгакова спеціально для «ФАКТІВ» склала гороскоп на лютий 2025 року для всіх знаків Зодіаку.

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