Перерахунок пенсій у березні: хто отримає на 100 грн більше, хто — на 400 грн, а хто — на цілу тисячу

Масштабна індексація пенсій у березні, яку анонсував президент України, зачепить абсолютну більшість українців.

Завдяки індексації деякі пенсіонери отримають на кілька сотень гривень більше, а інші — на 1000 грн більше, підрахували у виданні OBOZ.UA.

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Справа в тому, шо нині точний розмір підвищення ще не визначено. Але враховуючи, що інфляція за минулий рік була більшою, ніж планували (інфляція склала 12%, тоді як планували на рівні 9,7%), рівень підвищення може бути навіть більшим за 10%.

Кому підвищать пенсії на 100−200 грн. Розмір розрахунку залежить від того, яку розрахункову пенсію ви маєте. Наприклад, якщо ваш розрахунковий розмір пенсії (не фактично виплата, а саме те, що пораховано за формулою) становить менше мінімалки (2361 грн), розмір надбавки буде 100−200 грн.

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Кому підвищать пенсії на 300−400 грн. Надбавку від 300 до 400 грн може отримати більшість українців. Це ті, хто отримує від 3000 до 4000 грн розрахункової пенсії.

Кому підвищать пенсії на 400−500 грн. Таке підвищення очікується також для значної кількості українців. Це ті, у кого розрахунковий розмір пенсії становить до 5000 грн.

Підвищення від 1000 грн. Його отримають ті, у кого розрахунковий розмір пенсії більший за 10 тис. грн. Окремо варто зазначити, що всі спеціальні пенсії індексують за спеціальними законами. Отже, ті, хто і так має високі виплати, підвищення не отримають.

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Нагадаємо, раніше експерт порадив українцям не «відкладати» вихід на пенсію, адже якщо вийти на заслужений відпочинок у 65 років замість 60, то за п'ять років пенсія зросте на 45% й становитиме 10 150 гривень, що, звичайно, добре. Водночас людина протягом п'яти років недоотримає 420 тисяч гривень виплат. Також фахівець порадив, як можна збільшити суму виплат, не втрачаючи грошей при «більш пізній» пенсії.

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