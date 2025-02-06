Зеленський анонсував підвищення пенсій: чого очікувати українцям

Президент Володимир Зеленський не тільки продовжив дію в Україні воєнного стану та загальної мобілізації, але й підтвердив інформацію про те, що 1 березня 2025 в країні відбудеться масштабна індексація пенсій — орієнтовно на 10%, точний розмір підвищення стане відомий пізніше.



Про це очільник держави сказав у вечірньому зверненні напередодні.



«Важливо: уже готові на весну з індексацією пенсій, це буде з 1 березня», — зазначив Зеленський.

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За його словами, підвищення отримають усі пенсіонери, крім тих, хто вийшов на пенсію в останні кілька років, а максимальна надбавка може становити 1,5 тис. грн.

Він також зауважив, що влада продовжує працювати над ефективними механізмами підтримки громадян, попри складні економічні умови. За словами глави держави, уряд знаходить кошти для допомоги українським сім’ям, зокрема через програми прямої підтримки:

програма «єПідтримка» — вона налічує понад 13 млн заявок та майже 13 млрд грн здійснених виплат;

програма «Національний кешбек» — понад 5 млн учасників.

Також президент наголосив, що ці заходи є доказом необхідності продовження подібних ініціатив. Щорічна індексація пенсій передбачає автоматичний перерахунок виплат на основі збільшення середньої заробітної плати, з якої сплачувалися страхові внески.

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Формула індексації включає:

50% рівня інфляції за попередній рік;

50% середнього зростання зарплат за три роки.

Так, якщо рівень інфляції та середнє зростання зарплат виявляться вищими за очікування, пенсії можуть зрости більше, ніж на прогнозовані 10%. Однак бюджет Пенсійного фонду України (ПФУ) має дефіцит, тому максимальне підвищення виплат може бути обмежене.

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Перерахунок пенсій відбудеться для всіх категорій пенсіонерів, чиї виплати були призначені раніше, тобто для «старих» пенсій. Наприклад, якщо розрахунковий розмір пенсії становить 10 тис. грн, надбавка може скласти близько 1 тис. грн. Однак існують певні обмеження.

Зазначимо, що за попередніми розрахунками, у бюджеті ПФУ на 2025 рік передбачено застосування коефіцієнта 1,10, тобто підвищення пенсій на 10%. Проте експерти припускають, що зростання може бути вищим — на рівні 11−12%, оскільки темпи підвищення зарплат та інфляції залишаються високими. Остаточні цифри будуть відомі напередодні 1 березня, коли Держстат підрахує показники інфляції та динаміки зарплат.

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Раніше «ФАКТИ» писали, що частина пенсіонерів можуть збільшити пенсії майже на 1000 гривень, але це стосується лише тих, хто отримує щомісяця не більше 23 610 грн.

Фото t. me/s/PensFund

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