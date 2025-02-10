Трудова пенсія по старості: експерт пояснив, чому не варто відкладати вихід на заслужений відпочинок

У Пенсійному фонді намагаються переконати українців, що більш пізній вихід на пенсію дозволить збільшити суму виплат.

Водночас адвокат, який спеціалізується на питаннях трудового законодавства, Іван Хомич вважає, що такий крок не завжди буде виправданим.



Звичайно, якщо за базу взяти пенсію у розмірі 7 тисяч гривень й вийти на відпочинок не в 60, а в 65 років, то за п'ять років пенсія зросте на 45% й становитиме вже 10 150 гривень. Водночас людина протягом п'яти років недоотримає 420 тисяч гривень виплат.

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Хомич назвав інші способи перегляду розміру пенсії, за яких людина не буде втрачати гроші.

«Є можливість збільшити свою пенсію за рахунок надання інформації про зарплату, яку людина отримувала до 2000 року, якщо виплати були вищими, ніж ті, які вона отримувала після цього періоду. Відповідно до закону, можна взяти довідку про доходи за будь-які п'ять років поспіль (наприклад, з 1995 до 2000 року). Людина пенсійного віку може подати довідку про такі доходи до Пенсійного фонду, щоб там підрахували розмір її пенсії з урахуванням цієї зарплати», — розповів Хомич.

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Скористатися цим механізмом можуть і ті, хто вже на пенсії. У цьому разі буде просто перерахунок виплат.

До 2004 року пенсію призначали, використовуючи для розрахунків зарплату людини за будь-які п'ять років поспіль. Тоді люди намагалися перед виходом на пенсію отримувати хорошу зарплату.

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«У деяких випадках їм допомагав колектив, зокрема, переводилися премії. Зараз принцип нарахування пенсій змінився — тепер при призначенні пенсійного забезпечення враховується вся зарплата людини, починаючи з 1 липня 2000 року. Але, якщо до цього періоду в людини була вища зарплата, і вона може отримати відповідну довідку, тоді її середня зарплата трохи зросте, а це вплине на розмір пенсії», — додав адвокат.

Водночас, за словами експерта, якщо людина вийшла на пенсію у 50 років по інвалідності, наприклад 2 групи, але продовжила працювати, то після досягнення 60-річного віку вона може перейти на пенсію за віком.

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«Пенсія по інвалідності II групи становить 80% від розміру обчисленого пенсійного забезпечення за віком. Якщо людина перейде з пенсії по інвалідності на звичайну пенсію, то виплата зросте до 100% від обчисленого розміру пенсії за віком. Таким же лайфхаком можуть скористатися громадяни, які мають III групу інвалідності. Розмір пенсії по інвалідності такої групи становить 60% від пенсійного забезпечення, а якщо перейти на пенсію за віком, то показник зросте до 100%», — підсумував Хомич.

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