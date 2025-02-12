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Події

Осиротіло двоє синів: на Харківщині загинув снайпер-стрілець з Вінниччини

20:36 12 лютого 2025
Снайпер-стрілець Юрій Собко

Гайсинська громада оплакала та проводила в останню земну дорогу свого героя — Юрія Собка, який віддав найцінніше — своє життя — за свободу України. Бійцю навіки 34 роки, повідомляє «Гайсин на пульсі».

«Юрій працював начальником пересувного відділення місцевої пошти. У 2013 році одружився. Був надійною опорою і підтримкою своїй сім'ї. Разом з дружиною Ольгою виховували прекрасних синів — Артемка та Максимка. Доброзичливий, готовий завжди прийти на допомогу, жартівливий — за ці риси характеру Юрія любили і поважали всі, хто його знав, з ким він жив, дружив і спілкувався».

У перші місяці великої війни, він не вагаючись, став на оборону держави. Проходив службу спочатку у десантно-штурмових військах, а потім у складі аеромобільного батальйону 77-ої окремої аеромобільної бригади. Снайпер-стрілець загинув 10 січня 2025 року неподалік населеного пункту Лозова Ізюмського району внаслідок штурмових дій противника.

«Він був відважним, вмотивованим воїном, надійним товаришем по службі, який врятував життя не одному своєму побратиму, але втратив своє. Довгим був шлях воїна додому. Майже місяць рідні чекали, сподівались, що він живий, що вони його обіймуть, що він повернеться. Але на початку лютого надійшла трагічна звістка про загибель», — додають земляки.

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У бійця залишились батьки, брат, дружина та діти.

Юрія з військовими почестями поховали на місцевому кладовищі. За традицією, на честь захисника пролунали Гімн України та військовий салют.

Раніше «ФАКТИ» писали про загибель на фронті колишнього журналіста «ФАКТІВ» Ярослава Шапочки.

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