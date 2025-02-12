Трохи потеплішає, але не надовго: синоптикиня дала прогноз погоди на наступні дні

Попри те, що Україна перебуває під владою малорухливого антициклону Elvira, у четвер, 13 лютого, в країні трохи потеплішає. Вдень температура підвищиться до 0…+4 градусів. Лише в східних областях буде −1…−3 градуси, але вночі ще очікується −6…−12 градусів, повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.

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За її прогнозом, у четвер, в усіх областях опадів не очікується, а ось впродовж п'ятниці-суботи атмосферні фронти принесуть сніг.

У п'ятницю, 14 лютого, по всіх областях передбачається +1…+6 градусів. Але так буде недовго. Вже у суботу в Україні знову прийдуть холоди.

У Києві 13 лютого без опадів, найближчої ночі −6…−8 градусів, завтра вдень близько нуля. У п'ятницю у столиці вдень потепліє до +1…+3 градусів, піде сніг.

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У суботу ще посніжить вночі та вранці, але температура повітря в Києві почне знижуватися.

«Словом, морози все одно закінчаться, а весна обов'язково прийде. Календарна — вже за два з хвостиком тижні», — нагадує Діденко.

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Разом з тим синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха вважає, що за весну ще рано говорити. Адже справжня зима прийшла в Україну лише на третьому зимовому місяці. Тому до кінця лютого про якісь весняні показники можна й не думати.

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