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Погода

Весняне тепло ще далеко: синоптикиня здивувала прогнозом на найближчі дні

17:50 10 лютого 2025
Іній на гілці

Похолодання, яке приніс українцям малорухливий антициклон «Elvira», утримається до кінця тижня, при цьому буде ще й сухо — лише подекуди у Криму та на Приазов'ї існує ймовірність снігу.

Про це ексклюзивно для OBOZ.UA розповіла синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха.

Погоду продовжує визначати малорухливий антициклон «Elvira»

За її словами, у ці дні переважатиме північно-східний вітер помірних швидкостей. Лише у Криму та на Приазов'ї вітер може пришвидшитись до сильного, з поривами до 15−20 метрів за секунду.

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Що ж до температурних показників, то найближчими ночами стовпчики термометрів можуть опускатися до -10 градусів (в Криму — до -5), але вдень максимум від 4 морозу до 2 тепла. Найтепліше буде у Закарпатті — +3−8 градусів.

Найпрохолоднішими залишаються Карпати, високогірʼя — там до 7−14 морозу в нічні години, а вдень 0−6 морозу.

А ось на справжнє весняне тепло поки що чекати зарано.

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«До кінця лютого про якісь весняні показники не говоримо. Але від березня можна чекати всього, чого завгодно, бо це перехідний місяць, для нього абсолютно нормальні як зимові прояви погоди, так і з високими значеннями температури», — пояснила пані Наталя.

Також про сюрпризи погоди цього тижня, з 10 по 16 лютого, розповідав метеоролог Ігор Кібальчич.

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