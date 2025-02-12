Внаслідок ракетної атаки рф в Києві зруйновані приміщення декількох відомих телеканалів (фото)

В Києві внаслідок масованої ракетної атаки 12 лютого зазнали руйнувань приміщення декількох державних каналів, у тому числі FREEДОМ, «Дім», UATVEnglish та діджитал-редакція. Співробітники каналів не постраждали. Про це повідомили у пресслужбі каналів.

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Внаслідок російського обстрілу значних руйнувань зазнав ньюзрум телеканалу FREEДОМ. Наразі канал працює з резервної студії. Також пошкоджені приміщення міжнародної редакції, ефірні апаратні, офісні приміщення. У будівлі вибиті вікна та двері, частково обвалилася стеля, пошкоджені студія, комп’ютерна та виробнича техніка та автомобілі.

«На щастя, ніхто з колективу іномовлення не постраждав, — прокоментувала генеральна директорка Юлія Бін. — Ми продовжуємо працювати й виходити в ефір. Частина колег тимчасово працюють віддалено, оскільки приміщення потребують суттєвого відновлення. Але ми все подолаємо. Дякую всім колегам, хто запропонував допомогу в перші ж хвилини. Ми всі разом — сила».

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Нагадаємо, раніше ракетна атака зруйнувала знімальний павільйон проєкту «МастерШеф».

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