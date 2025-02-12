Ворог вдарив по Києву балістикою: загинула людина, є постраждалі

В ніч на середу, 12 лютого, приблизно о 04:30 у Києві пролунала серія вибухів. У Повітряних силах ЗСУ попередили що на той момент існувала загроза застосування балістики.

ВІДЕО ДНЯ

Згодом російські терористи дійсно вдарили балістичними ракетами по Києву. Внаслідок атаки загинула людина, ще декілька чоловік постраждали, у місті виникли пожежі та пошкодження. Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій (ДСНС) України.

Пожежа в столиці

Наразі відомо, що рятувальники ліквідовують наслідки атаки в Оболонському, Святошинському та Голосіївському районах.

РЕКЛАМА

Зокрема:

В Оболонському районі сталося руйнування у двох офісних будівлях, в одній із них виникла пожежа. Займання ліквідовано;

У Святошинському районі сталося загоряння на даху багатоповерхівки. Пожежу ліквідовано;

У Голосіївському районі сталося загоряння у двоповерховій складській будівлі. Ліквідація пожежі триває.

«Загалом на місцях подій наразі працює понад 80 рятувальників та 17 одиниць пожежно-рятувальної техніки», — додали у ДСНС.

РЕКЛАМА

При цьому рятувальники підтвердили, що в результаті удару терористів загинула людина, і ще 4 постраждали, серед них — дитина.

В той же час в Київській обласній військовій адміністрації (КОВА) додали, що вночі ворог атакував столичний регіон ударними дронами та ракетами.

В області працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі. Попередньо постраждалих серед населення немає. Влучань в об’єкти критичної інфраструктури не допущено.

РЕКЛАМА

Внаслідок ворожої атаки в Обухівському районі відбувається пожежа нежитлових приміщень.

У Бориспільському районі уламками збитих БпЛА пошкоджено 9 приватних будинків та автівка.

Оперативні служби продовжують роботи з фіксації та ліквідації наслідків атаки.

Крім того, ворог знову бив по Кривому Рогу, повідомили в ОВА.

Після удару по Кривому Рогу

Також під ударом були також Запорізька і Херсонська області. Так у першому прифронтовому регіоні впродовж доби окупанти завдали 448 ударів по 13 населених пунктах, застосувавши авіацію, БПЛА та артилерію.

«Надійшло 55 повідомлень про пошкодження квартир та приватних будинків», — розповів голова ОВА.

У Херсонській області російські військові били по критичній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, пошкодивши багатоповерхівку та 7 приватних будинків. Також удари прийшлися по території фермерського господарства та промислового підприємства, додав голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Повітряні сили вже відзвітували про здобутки ППО цієї ночі, уточнивши, що ворог завдав ударів по Києву та Кривому Рогу балістичними ракетами Іскандер-М (зенітними керованими С-400). Всього було здійснено шість пусків із Брянської області рф. та один — із Криму.

Також ворог атакував 123-ма ударними БпЛА типу «Shahed» та дронами-імітаторами інших типів із напрямків: Міллерово, Орел, Брянськ, Курськ, Приморсько-Ахтарськ — рф.

Станом на 08.30 підтверджено збиття шести балістичних ракет та 71 ударного БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Черкаській, Чернігівській, Кіровоградській, Житомирській, Дніпропетровській, Херсонській та Миколаївській областях.

40 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків), — додали захисники неба.

Відзначимо, що напередодні у зв'язку з комбінованою атакою росіян у частині областей України запроваджували аварійні відключення електрики.

367

Читайте нас у Facebook