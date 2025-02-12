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«Скоти!»: українські зірки відреагували на черговий обстріл столиці балістикою

13:07 12 лютого 2025
Київ після обстрілу баллістикою

Зранку 12 лютого 2025 року росія вкотре вдарила по мирних містах України. Під обстрілом балістики був Київ, де, на жаль, є загиблі. На ранкову терористичну атаку відреагували українські зірки, розмістивши на своїх сторінках у соціальній мережі жахливі світлини з наслідками атаки та поділившись почуттями щодо країни-агресорки.

Таке фото розмістила у соцмережі співачка Тіна Кароль

«Я так розумію, ці… так висловлюють свою готовність до миру та повагу до західних партнерів… — написав ведучий „Холостяка“ Григорій Решетнік. — З такою безхребетною бізнесованістю Заходу — вони втратять не лише нас, а й в першу чергу самих себе… а потім всі разом тікатимуть світ за очі. Бо ніхто, жодна країна, окрім нас, не взмозі тримати цю навалу».

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«Не на такий будильник розраховуєш, коли засинаєш, — підписала світлину з наслідками атаки телеведуча Леся Нікітюк. — Я помітила, часто після обстрілів сходить неймовірно яскраве сонце. Воно світить так, наче хоче привернути максимальну увагу… Воно натякає, що настануть дні, в яких не буде війни, страху, болі, сліз і горя. О так, ці дні обовʼязково настануть і всі отримають своє. Розплата буде».

«Після темної ночі завжди настає світанок», — поділилася світлиною красивого сходу сонця співачка Наталя Могилевська.

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«Злість дуже сильна підіймається від плачу дитинки, яка мала б просто собі спати! — поділилася світлиною з укриття співачка Кола. — Скоти!»

Нагадаємо, під час виступу у Дніпрі Наталя Могилевська потрапила під обстріл.

Читайте також: Потрібні «сильні кроки»: Зеленський відреагував на обстріл України балістикою і дронами

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