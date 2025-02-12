Стрільцям — «Колесо Фортуни», Левам — «Сонце», а Овнам — «Сила»: Таро-прогноз на 13 лютого
Післязавтра, 14 лютого, у День святого Валентина, представники деяких знаків зодіаку будуть купатися у романтиці та любові.
А що чекає на всіх українців завтра, розповіли карти Таро у прогнозі для видання УНІАН.
Овен — «Сила»
Овнам завтра доведеться бути впевненими та рішучими, щоб подолати всі виклики. Довіряйте своїй інтуїції. Саме вона допоможе вам керувати ситуацією й домогтися успіху.
Телець — «Зірка»
У Тельці день буде сповнений можливостей для реалізації найзаповітніших ідей. Вірте в краще, мрійте й ваші мрії здійсняться.
Близнюки — «Закохані»
Близнюки можуть стати перед важливим вибором. День подарує шанс налагодити глибокі контакти і знайти гармонію між розумом і почуттями. Відкрийтеся для нових знайомств.
Рак — «Місяць»
Ракам варто прислухатися до своєї інтуїції, вона допоможе отримати відповіді на багато питань. Уникайте невизначеності, знайдіть ясність в емоційних питаннях.
Лев — «Сонце»
У Левів день підвищеної творчої енергії. Ваша чарівність і впевненість привернуть захоплені погляди. Діліться своїм теплом і сміливо рухайтеся назустріч успіху.
Діва — «Відлюдник»
Дівам варто приділити завтрашній день внутрішньому пошуку і самоаналізу. Глибокі роздуми допоможуть знайти відповіді на хвилюючі питання. Дозвольте собі трохи побути наодинці з собою й ви знайдете те, що стане опорою для нових починань.
Терези — «Справедливість»
У Терезів день буде наповнений балансом і гармонією. Слухайте своє серце і розум одночасно. Знайдіть рівновагу, яка стане запорукою успіху в усіх справах.
Скорпіон — «Смерть»
Скорпіони на порозі змін та оновлення. Завтрашній день може принести несподівані повороти. Прийміть зміни з відкритим серцем — вони відкриють шлях до нового етапу життя.
Стрілець — «Колесо Фортуни»
Завтрашній день для Стрільців буде сповнений несподіваних поворотів і змін. Вам потрібно бути готовим до швидкого руху. Залишайтеся відкритими для шансів, і фортуна посміхнеться вам.
Козоріг — «Маг»
Козороги завтра мають шанс використати всі свої навички та ресурси для досягнення поставлених цілей. Дійте впевнено і стратегічно, не оглядайтеся назад, йдіть до своєї мети.
Водолій — «Суд»
На Водоліїв чекає переосмислення і духовне пробудження. Ви зможете оцінити свій минулий досвід і зробити важливі висновки для майбутнього. Відкрийтеся новому розумінню життя.
Риби — «Світ»
Риби завтра будуть в атмосфері, сповнений почуттям завершеності та гармонії. Ви відчуєте, як усі життєві цикли сходяться воєдино, приносячи задоволення і спокій. Насолоджуйтеся митями умиротворення та внутрішнього балансу. Впевнено крокуйте у майбутнє.
Також нагадаємо, що всупереч оптимістичному прогнозу карт Таро, «український Нострадамус» Андрій Дуйко вважає, що четвер, 13 лютого, може стати найбільш конфліктним днем тижня для деяких людей.125
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