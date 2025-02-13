Попереду час подорожі від однієї невдачі до іншої. Темний час. Час людожерів: аналітик про ймовірність великої війни в Європі

«Буває так, що приходять собаки. Приходять зграями і завжди несуть спустошення. Від них тікають, їх бояться. Собак можуть зупинити тільки вовки, — пише Ігаль Левін. — Вовки ненавидять собак як древніх зрадників волі.

ВІДЕО ДНЯ

Перемігши, вовки завжди планують розширити свої зграї, знайти своєму потомству місце під сонцем.

У тебе немає вибору, окрім як бути з вовками, бо собак інакше не зупинити.

Але пам'ятай: потім завжди приходять людожери і спускають з вовків шкури. По-іншому не буває.

РЕКЛАМА

Мабуть, велика війна в Європі буде — більша, ніж та, що йде зараз. Для іспанців у 1937 році теж своя війна була великою і гірше нікуди.

Ретроспективно ми всі розумні, і потім ті, хто матимуть щастя бути живими, озиратимуться назад і розумно киватимуть: мовляв, так, усе зрозуміло. США спеціально штовхнули Старий Світ у лихо — роки дали оговтатися, а вони от ні, продовжували спати. Тоді вперед — очищення вогнем.

Я, якщо чесно, завжди був упевнений, що Вашингтону, на тлі його протистояння з Піднебесною, потрібна тиша на задньому дворі, тобто в Європі, а не ще більший шухер.

РЕКЛАМА

Але я, слава Богу, не політик, не політолог і навіть не експерт.

А що, якщо я помиляюся?

А що, якщо шухер і вогонь — це і є частина плану?

Як то кажуть, запам'ятаємо цей твіт.

РЕКЛАМА

Ось ці історії з постійною обрізкою росіянами кабелів. А що, якщо я вам скажу, що це не гібридна, прости Господи, війна з НАТО і не спроба пакостити Європі? А що, якщо це підготовка до захоплення Балтійської трійці?

Або, нехай навіть, боляче покусати одного?

Репетиція.

Так звана стратегія «факту».

Коли НАТО просто поставлять перед фактом: або втертися, або починати повномасштабну війну через мільйон естонців (наприклад).

Не логічно? Не раціонально? Не може бути?

Постановка питання в такому ключі не має жодного сенсу. Усе, що може трапитися, — трапиться.

На дев'ять ваших найлогічніших сценаріїв придивіться до десятого — найбожевільнішого.

Ось він і буде.

У такі моменти я часом щиро радий, що, як і багато моїх колег, просто люди справи на своїх місцях.

У нас немає тягаря носити дорогі костюми, і ми звільнені від привілею бути великими планувальниками.

Нехай кожен залишається на своєму місці і чесно виконує свій обов'язок, а там нехай що завгодно буде.

Може, ми настільки хворі, що тільки через світовий вогонь зможемо зі своєї пухкої породи виштовхнути нагору найкращих.

Нагадаю, що демократія, республіка і всі ідеї, які понад двісті років тому породили Велика французька революція та Американська революція (не менш велика, до речі), — це чистої води найлютіші аномалії.

Так, це психопатство, але це психопатство — найкраще і найдивовижніше, що людська порода змогла у своєму смутку і стражданнях виштовхнути з себе. У крові, в муках — але виштовхнути.

Якщо сам факт зародження життя в нашому всесвіті — це ймовірність настільки мізерна, що її показник (своїми властивостями) буквально дорівнює нулю, то всередині цього розумного життя ідеї тих революцій — це не менш нескінченно малоймовірні сценарії.

Ми жили в іскрі цих ідей.

Що таке 200 років для людства? Ніщо.

Попереду роки безстрашності.

Час героїв.

Час горя.

Час несправедливості.

Час подорожі від однієї невдачі до іншої.

Час ентузіазму і сліз.

Темний час.

Час людожерів".

Фото із соцмереж

Матеріали, розміщені у рубриці «Блоги», відображають власну думку автора та можуть не співпадати з позицією редакції.

40

Читайте нас у Facebook