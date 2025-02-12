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Шпигував за оборонцями Покровська: СБУ затримала рецидивіста-«сплячого» агента росії

12:21 12 лютого 2025
Оперативне фото СБУ

Під Покровськом, за який зараз точаться найзапекліші бої, співробітники СБУ затримали ще одного агента фсб. Він коригував ракетно-бомбові та артилерійські удари агресора по локаціях Сил оборони, допомагаючи ворогу встановлювати місця найбільшого зосередження особового складу та бойової техніки українських військ.

39-річний рецидивіст, який двічі відбував тюремне покарання за розбій, був завербований ще під час першого «строку» в колонії у тимчасово окупованій Макіївці. Кадровий співробітник фсб надав йому перші інструкції та перевів у «режим очікування», розповіли в СБУ.

Вийшовши на волю, агент виїхав на підконтрольну Україні територію та оселився разом із співмешканкою у Білозерську Покровського району, де проживав на момент початку повномасштабної війни з рф. І ось наприкінці 2024 року на нього дистанційно вийшов російський куратор, доручивши шпигувати за пунктами базування Сил оборони.

Для збору інформації зрадник обходив фронтову місцевість, де приховано спостерігав за локаціями українських військ, а після розвідвилазок передавав агентурний звіт до фсб через анонімний чат у месенджері.

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Затримали фігуранта за місцем проживання. Тоді ж під час обшуку у нього виявили мобільний телефон і спеціальні пристрої, які він використовував для комунікації з фсб.

Слідчі СБУ повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (Державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану), після чого взяли під варту з перспективою довічного ув’язнення з конфіскацією майна.

А тим часом на Харківщині затримала двох агентів російського гру, які шпигували на ворога під прикриттям волонтерства.

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